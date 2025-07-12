Bursa'da Afrika savanasını andıran görüntüler

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Uluabat Gölü kıyısındaki kırsal Karaoğlan Mahallesi, manda yetiştiriciliğiyle öne çıkıyor. Mandalar, yılın her mevsiminde suya girerek hem serinliyor hem de parazitlerden arınıyor; bu durum süt verimlerini artırıyor.

Uluabat Gölü havzasında yer alan mahallede, mandalar sabahları sahipleri tarafından ahırlarından çıkarılıp sürü halinde göl ya da Kirmasti Çayı’na doğru yöneliyor. Kirmasti Çayı, Kütahya’nın Emet ve Gediz ilçelerinden gelen kaynaklardan beslenerek Uluabat Gölü’ne dökülüyor ve manda yetiştiriciliği için önemli bir yaşam kaynağı oluşturuyor.

Mandalar, sürü halinde göle ya da çaya girerken Afrika savanalarındaki bufalo sürülerini anımsatan bir manzara sergiliyor. Akşamları ise ahırlara dönen mandalara ulaşmak için sahipleri, dereden kayıkla uzun yol kat etmek zorunda kalıyor.

5 BİN BÜYÜKBAŞ HAYVANIN BİN 800'Ü MANDA

Karaoğlan Muhtarı Ergün Kısa, mahallede yaklaşık 5 bin büyükbaş hayvan bulunduğunu ve bunların bin 800’ünün mandadan oluştuğunu belirterek, “Etinden, sütünden, kaymağından, tereyağından, peyniri, yoğurdu ve sucuğundan faydalanıyoruz” dedi.

Kısa, mandaların mutlaka her gün suya girmesi gerektiğini vurgulayarak, “Suya girip serinliyorlar, ama en önemlisi parazitlerinden kurtuluyorlar. Bu da süt verimini doğrudan etkiliyor. Suya girmeyen mandanın verimi düşer” diye konuştu.

Mahallenin manda yoğurdu ise sağlığa faydaları nedeniyle talep görüyor. Kısa, “Bir manda ortalama günlük 5 kilogram süt veriyor. Süt litresi 70, peyniri 400, yoğurdu 120, sucuğu ise 600 liradan satılıyor. Süt verimi artarsa üreticiler daha iyi kazanacak. Burası mandasıyla tanınır” ifadelerini kullandı.