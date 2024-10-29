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İHA

Bursa'da vatandaşların piknik keyfi adeta kabusa döndü.

Bursa'da Kestel Gölbaşı Göleti'nin, sıcak havalar nedeniyle kurudu ve etrafı çamurlaştı.

Çevresi bataklığa dönüşen gölü kurumuş halde gören vatandaşlar piknik için göle yaklaştı.

BATAKLIKTA MAHSUR KALDILAR

Araçlarını göl yakınına park eden sürücüler, bataklığa dönüşmüş bölgede mahsur kaldı.

Vatandaşlar köylülerden yardım istedi. Ancak köylülere ait traktörlerin yanı sıra 6-7 araç da çamura saplandı.

2 GÜN SONRA KURTARILDILAR

Of Road Kulubü'nden istenen yardımla halatlar ve diğer köylülerin traktörleriyle iki gün süren kurtarma sonrası 7 araç kurtarıldı.

O ANLAR KAMERADA

O anları anlatan macera tutkunları, "Piknikçiler suların çekilmesi sebebiyle battılar, traktörler de battı. Traktörler de dahil 6-7 araç da mahsur kaldı. Bursa Doğa Spor Kulubü Of Road ekipleri, onları kurtarmak üzere bölgeye gelip köylülerle birlikte yardım etti. "dediler.

Araçların kurtarıldığı anlar kameraya yansırken, güzel havanın tadını çıkarmak isteyenlerin günü ise adeta zehir oldu.