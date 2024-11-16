Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu açıkladı.
Rapora göre, Marmara Bölgesi elverişsiz havaların etkisi altında olacak.
BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Bu sebeple Bursa'da hizmet veren Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) yeni bir karar aldı.
BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İPTAL EDİLEN SEFERLER
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:
"08:00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"
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