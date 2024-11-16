İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu açıkladı.

Rapora göre, Marmara Bölgesi elverişsiz havaların etkisi altında olacak.

BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Bu sebeple Bursa'da hizmet veren Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) yeni bir karar aldı.

BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"08:00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
ensonhaber icon
Büşra Yıldız
Muhabir