Bursa'da bir aile siparişlerini getiren kuryelere ikram masası kurdu

DHA

Yoğun mesai içinde çalışan kuryeleri düşünen bir aile onlara jest yaptı.

Bursa'daki aile, restoran ve marketlerden sipariş ettikleri ürünleri getiren kuryeler için daire kapılarının önüne ikram masası kurdu.

Masada; çikolatadan sodaya kadar, çok sayıda ikramlık yiyecek ve içecek yer aldı.

Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan aile, internet üzerinden sipariş verdikleri yiyecek, içecek ve market ürünlerini getiren kuryeler için ikram masası oluşturdu.

GELEN KURYELER HEM ŞAŞIRDI HEM DE SEVİNDİ

Siparişi teslim etmek üzere daire önüne gelen kuryelerin şaşkınlıkla karşıladığı masada kek, kraker, çikolata, meyve suyu, su ve soda bulunuyor.

"İHTİYACINIZ KADARINI ALIN, ÜCRETSİZ"

Aile, ikram masasının önünde bulunduğu duvara astığı notta ise "Tüm kuryeler ve çalışanlar, ihtiyacınız kadar alabilirsiniz. Ücretsizdir." yazısına yer verdi.