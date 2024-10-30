Bursa'da damada arkadaşlarından ilginç sürpriz: Yumurta pişirtip halatla araç çektirdiler

İHA

Düğünler renkli görüntüleri ile dikkat çekerken, Bursa'da yapılan düğün sonrası eğlencesi ise görenleri hayret ettirdi.

Mehmet Alıç ve Elif Olgun çifti, Bursa'da düzenledikleri düğün ile dünyaevine girdi.

Düğün sonrası damadın arkadaş grubu, kolları sıvayarak merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bulunan evin önüne giderek Mehmet Alıç'ı bekledi.

ARACA HALAT BAĞLAYARAK ÇEKMESİNİ İSTEDİLER

Düğün bitimi eşiyle beraber evinin önüne gelen Alıç, karşısında arkadaşlarını görünce şaşkınlık yaşadı.

Gelin arabasına halat bağlayan sağdıçlar, halatı damadın eline tutuşturarak aracı çekmesini istedi.

Sağdıçlarını kırmayan damat, zorlansa da aracı güçlükle çekti.

DAMAT, YUMURTA PİŞİRDİ

Daha sonra önüne gelen tüp ve tavayla beraber yumurta pişiren damat, yumurtayı önce kendisi yedi.

Sağdıçlarını da unutmayan Alıç, yaptığı yumurtadan arkadaşlarına da ikram etti.

Mehmet ve Elif Alıç çifti, arkadaşlarının dikkat çeken sürprizlerinin ardından dualar ve alkışlar eşliğinde evlerine girdi.