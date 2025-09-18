Bursa'da sürücüsüz ilerleyen aracı böyle durdurdu Yıldırım ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeden park ettiği minibüs yokuş aşağı kaymaya başladı. O sırada esnaf Seyit Can, aracın sürücüsüz ilerlediğini fark edince canını hiçe sayarak koştu ve minibüsün içine atladı. Can, aracı son anda durdurarak muhtemel faciayı önledi.