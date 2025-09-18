Bursa'da sürücüsüz ilerleyen aracı böyle durdurdu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, minibüsünü market önüne bırakan sürücü, el frenini çekmeden araçtan indi.
Yokuş aşağı hareket eden minibüs kısa sürede hızlandı.
ARACIN KAPISINI AÇIP İÇİNE ATLADI
O esnada dükkanının önünde duran esnaf Seyit Can, durumun farkına varınca büyük bir refleks göstererek aracın kapısını açıp içine atladı.
El frenini çekerek minibüsü durduran Can, daha sonra aracı geriye alıp güvenli şekilde park etti.
"SÜRÜCÜSÜ OLMADIĞINI GÖRÜNCE KOŞUP EL FRENİNİ ÇEKTİM"
O anları anlatan Seyit Can, "Burada duruyordum, önümden geçen aracın sürücüsü olmadığını gördüm. Hemen koştum, kapıyı açıp el frenini çektim. Aracı da geriye götürüp park ettim." dedi.