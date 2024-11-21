Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Kış kendini hissettirirken fırtınalı havalar da baş göstermeye başladı.

Bursa'da dün gece saatlerinde başlayan ve 50 kilometre hızla esen lodos, hayatı adeta durma noktasına getirdi.

HIZI 70 KM'YE ULAŞACAK

Bugün öğle saatlerinde 70 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtına nedeniyle kent merkezinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlar, lodos sebebiyle yürümekte güçlük çekti.

UÇMAMAK İÇİN AĞAÇLARA TUTUNDULAR

Lodos sebebiyle ayakta durmakta zorlanan vatandaşlar, trafik ışıklarının direklerine ve ağaçlara tutundu.

Kentin üst kesimlerinde birçok noktada reklam tabelası yıkılırken ağaçların dalları kırıldı, binalardan parçalar düştü, içecek dolapları yerlere devrildi.

Kağıt toplayıcının arabası da devrilirken, yardıma bir vatandaş koştu.

FIRTINA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Temizlik görevlileri ise kırılan ağaç dalları ile yere dökülen yaprakları temizleyerek mazgallarda muhtemel yağış sonrası sel yaşanmaması için tedbir aldı.

İtfaiye ekipleri, gece boyunca ve sabah saatlerinde birçok noktada tehlike oluşturan çatı parçası ve reklam tabelasına müdahale etti.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın bugün de etkili olacağını, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini dile getirdi.