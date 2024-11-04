Bursa'da zeytine drone'lu koruma

DHA
Zeytinde hasat dönemi geldi.
Gemlik ilçesinde zeytin hasat döneminin başlamasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü, meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.
Devriye Ekipler Büro Amirliği, Motosikletli Yunus Timleri, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından, zeytinliklerde devriye ve gözetleme faaliyeti başlatıldı.
HAVADAN DENETİM
24 saat aralıksız süren önleyici çalışmalar kapsamında, zeytin depolama alanları ile zeytinlikler, drone'la havadan da denetleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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