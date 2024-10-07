Bursa'nın ardından Diyarbakır: Erkek turistler camiyi etek giyerek gezdi Diyarbakır Ulu Cami'yi ziyaret eden yabancı turistler ibadethaneye saygıdan dolayı bacaklarını kapatmak için etek giydi. Turistlerin o görüntüleri kameralara yansıdı.

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İHA

Diyarbakır'dan yürek ısıtan görüntüler...

Bursa'da tarihi Yeşil Cami'ye şortla girmemek için mekanda kadınlara yönelik bulundurulan etekleri şortlarının üzerine giyen erkek turistlerin görüntüleri, bu defa Diyarbakır'da vuku buldu.

İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen tarihi Ulu Cami, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret akınına uğruyor.

ETEK GİYİP CAMİYİ GEZDİLER

Camiyi ziyaret etmek için gelen erkek turistler, ibadethane adabına uygun olmayan kıyafetlerle gelince ilginç bir çözüm buldu.

Kadınlar örtünerek camiye girerken, şort giyen erkekler ise pijama gibi kıyafetler yetersiz kalınca kadınların kullandığı etekler ile bacaklarını kapatıp içeri girdi.

Sur İlçe Müftülüğüne bağlı cami rehberi Yaser Aydın, Diyarbakır Ulu Cami'nin Türkiye ve Anadolu için önemli bir mekan, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda olduğunu söyledi.

"BU GÖRÜNTÜYLE 5 YIL İÇİNDE ÇOK KEZ KARŞILAŞTIK"

Yabancı turistler geldikleri zaman ilk uğramak istedikleri yerin başında Diyarbakır Ulu Cami'nin geldiğini gördüklerini belirten Aydın, şöyle konuştu:

Geldikleri zaman, camimizin girişinde giyiniş kurallarıyla alakalı oluşturmuş olduğumuz 6 dilde panomuz bulunuyor. Ziyaretçiler içeri girdikleri zaman başörtü ihtiyacı olan misafirler başörtü alarak cami ziyaretlerine başlıyorlar. Yabancı grupları çoğunlukla ağırladığımız sezonlar oluyor. Bu süreç içerisinde geçen hafta Bursa'da renkli görüntüler şahitlik ettik. Aslında o görüntülerde Diyarbakır Ulu Cami'sinde 5 yıl içinde birçok kez karşılaştığımız görüntüler olduğunu ifade edebilirim.

"YABANCI TURİSTLERİN CAMİYE OLAN HASSASİYETİ CEMAATİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Yabancı ziyaretçilerimiz, erkek, kadın içeri girdiği zaman kadınlar için hazırlamış olduğumuz ücretsiz başörtü, etek, uzun kıyafetler kabininde bulunan materyalleri aynı şekilde gelen yabancı erkek ziyaretçilerinde kullandıklarını görüyoruz.” diyen Aydın, “Bazen burada öyle bir yoğunluk oluşuyor ki, materyalsiz kaldığımız günlerde yabancı erkek ziyaretçilerin kadınların kullanmış olduğu etekleri giyip, bacaklarını örtüp o şekilde cami ziyaretlerini gerçekleştirdiklerine bu 5 yıl içerisinde birçok defa, birçok grupta aynı şekilde gördüm. Yabancı turistlerin camiye, cami girişine olan hassasiyetleri bizleri, cami cemaatini çok mutlu ettiğini ifade edebilirim." cümleleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)