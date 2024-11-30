Bursa'nın tarihi mezarlığında yürek burkan manzaralar

İHA

Bursa'da 4 medeniyete başkentlik yapan İznik ilçesinde, "tarihi mezarlık" olarak bilinen alan adeta harabeye döndü.

Taşların kaybolduğu, mezarların büyük oranda yok olduğu alanda, mezar taşlarında yer alan yazıtlar ve süslemeler, tarihe ışık tutabilecek önemli bilgiler birer birer kayboldu.

TARİHİ MEZARLIK HARABEYE DÖNDÜ

Bakım yapılmaması ve çevresel etkiler sebebiyle adeta harabeye dönen ve toprağı çekilen kabirler, yerden 1 metre yükseklikteki taşlarıyla dikkat çekti.

Bu önemli alanın korunması ve restore edilmesi için bir girişim başlatılması, hem bölgenin tarihine sahip çıkılması hem de kültürel mirasın korunması açısından büyük önem taşıyor.

"TURİSTLER BİZE SERZENİŞTE BULUNUYOR"

Turizm işletmecisi Ali Karaman, "Tarihi bir caminin yanında böyle bir görüntü olması kötü. Yerli veya yabancı turistler geldiği zaman bizlere de serzenişte bulunuyorlar. Buranın biran önce toparlanıp koruma altına alınması gerekiyor.

Bizler buraları böyle görünce, turizmci olarak üzülüyoruz. Kimlerin olduğu da ortaya çıkmalı. İnsanlar buraya geldiğinde buralarda hangi önemli kişileri olduğunu bilmesi gerekiyor." dedi.