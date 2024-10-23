İHA

Yüzme yolculuğunda Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere'ye ulaşan 65 yaşındaki İsveçli maceraperest Jari Cennet Tammi, burada Mesut ve Nilüfer Adalı Ayvacıklı çifti tarafından karşılandı ve misafir edildi.

Türkiye'den İspanya'ya uzanan bu büyük macerada yaklaşık 10 bin kilometrelik mesafeyi 10 yılda katetmeyi hedefleyen Tammi, Türk halkının inanılmaz misafirperverliğinden övgüyle bahsetti.

TÜRKİYE'YE HAYRAN KALDI

Kendisine yolda yalnızca çadırı ve denizin rehberlik ettiğini söyleyen Tammi, Türkiye sahillerinde tanıştığı insanların sıcaklığı karşısında hayran kaldığını ifade etti.

Her mola verdiği kıyıda yeni bir dostluk kuran Tammi, sadece deniz ve doğa ile baş başa kalarak hayallerini gerçekleştirmenin peşinde olduğunu dile getirdi.

İSPANYA'YA YÜZMEYE DEVAM EDECEK

Buradaki molasını tamamladıktan sonra Tammi, İspanya'ya yüzmeye devam edecek.

Tammi'nin yüzdüğü anlar havadan da görüntülendi.

"10 BİN KİLOMETREYE YAKIN BİR MESAFE YAPIYOR"

Tammi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Yaklaşık 23 gün önce başladım. İstanbul'dan başlamamın sebebi mesafeyi uzatmak. Yunanistan'dan da başlayabilirdim ama mesafeyi uzatmak istedim. Bir de İstanbul'dan başlayınca yüzmeye Asya'dan başlamış oldum, Boğaz Köprüsü'nden başlamama izin vermediler o yüzden Bakırköy tarafından başladım. Türk insanı çok cana yakın, sürekli bana bir şeyler yediriyorlar, bir şeyler alıyorlar, şaşırdım. Çok cana yakın ve arkadaş canlısı insanlar. Yaklaşık 10 ülkenin kıyısından geçeceğim, aslında 8 bin kilometre gideceğim ama düz bir doğrusal bir çizgide gidemiyorum denizde. Bu yüzden 10 bin kilometreye yakın bir mesafe yapıyor. Ben yapabilirim, yalnız başına hayatta kalmayı becerebilmek istediğim için yapıyorum. Tek başıma yaşayabilmenin, kamp yapmanın verdiği ayrı bir keyif var. Bu yüzden yapıyorum. Bu tür uzun mesafeli yüzüşlerde yaşlı olmam benim için daha avantajlı oluyor. Maraton koşucularında da vardı bu, 35 yaşındaki bir maraton koşucusu 22 yaşındaki bir maraton koşucusundan daha başarılıdır. Yaşımın vermiş olduğu ayrı bir özgüven var. Ortalama 10 yıl sürecek bir süreç bu, yaklaşık 10 bin kilometre yüzeceğim. 10 yıl sonra bu serüveni tamamladığımda bunu bir kitap haline getirip gelecek nesillere bunu aktarmak istiyorum.

"ONA DESTEK VERMEK İSTEDİK"

Tammi'yi misafir eden Mesut Ayvacıklı ise, "Bu yaptığı işin, dünyada çok hakikaten duyulması gerektiğini düşündüğümüz bir eylem. 8 bin kilometre yüzerek kıyı şeridinden 10 ülke geçerek böyle bir hedefe koşmuş. Haberimiz olunca misafir etmek istedik, davet ettik o da kırmadı bizi kabul etti. Bu konuda ona destek vermek istedik o yüzden bir aradayız." dedi.