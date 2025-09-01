Çal’da 852 yıllık geleneğe kuraklık damgası

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan “Sudan Koyun Geçirme” geleneği, Denizli’nin Çal ilçesinde bu yıl farklı bir şekilde gerçekleştirildi. 852 yıldır sürdürülen etkinlik, tamamen kuruyan Büyük Menderes Nehri’nin yatağında sembolik olarak yapıldı.

SU YERİNE KURUMUŞ NEHİR YATAĞI

Aşağıseyit Mahallesi Muhtarlığı, Çal Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Çallı İş İnsanları Derneği’nin organizasyonuyla vatandaşlar, nehrin geçtiği Köprübaşı mevkiinde bir araya geldi.

Her yıl koyunların yüzdürülerek geçirildiği Menderes, bu yıl suyun çekilmesi nedeniyle hayvanlara yalnızca kuru yatağından yürütülerek geçiş yaptırabildi. Vatandaşlar da “Su hayattır, can suyu haktır” yazılı pankartlarla etkinliğe destek verdi.

"EKOLOJİ VE KÜLTÜR ZARAR GÖRÜYOR"

Çallı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Mehmet Atılsın, kuraklığın bölgeyi derinden etkilediğini vurgulayarak şöyle konuştu:

Geldiğimiz nokta trajedi. Son 5 yıldır nehrin kuruması ekolojiyi bozdu, üzümler erken olgunlaşmaya başladı. Suyun olmaması sadece tarımı değil, kültürel devamlılığı da yok ediyor.

"SUÇLU ARAMIYORUZ, ÇARE ARIYORUZ"

Çal Yöresi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Bülent Topuz ise şu ifadeleri kullandı:

Ortalıkta sudan geçirilecek bir Menderes kalmadı. Bu acıklı bir durum. Burada suçlu aramıyoruz, çare arıyoruz. Menderes’e mutlaka can suyu verilmeli. Su, kuşun da böceğin de hakkıdır. Kültürü yok ederseniz, milleti de yok edersiniz.

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ve Aşağıseyit Mahallesi Muhtarı Saffet Oğuz, geleneğin sürdürülebilmesi için nehrin yeniden suya kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

HASTALIK NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Çal Belediyesi, mayıs ayında yaptığı açıklamada etkinliğin temmuz sonunda yapılacağını duyurmuştu. Ancak Çal Kaymakamlığı, Türkiye’de görülen SAT-1 tip şap hastalığı nedeniyle organizasyonu iptal etmişti.

SEMBOLİK KATILIM

Bu yıl geleneğin yok olmaması için etkinlik, Aşağıseyit Mahallesi’nde yaklaşık 30 koyunun katılımıyla sembolik olarak düzenlendi.