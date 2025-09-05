Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisi arıza yaptı

Singapur'dan Gemlik Limanı'na giden 196 metre uzunluğunda Malta bayraklı genel kargo gemisi ‘ELİNA B', saat 11.00 sıralarında Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı.

Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

GEMİ, KEPEZ AÇIKLARINA DEMİRLENDİ

Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-18 ve 'Kurtarma-20' römorkörleri sevk edildi.

Boğaz'dan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi.

Arızalanan gemi, Kepez önlerine demirledi.

BOĞAZ, TEK YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Güvenlik gerekçesiyle Çanakkale Boğazı, güney-kuzey tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Geminin makine dairesinde ve demir attığı bölgede yapılacak kontrollerin ardından Boğaz geçişine izin verilmesi bekleniyor.