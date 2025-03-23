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DHA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin Şapköy köyünde yaşayan Nevzat Kaptan (62), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden bir atın başında bitkin halde bulunan tayı sahiplendi. Kaptan, tayı köydeki ahırına götürdü ve bir süre sonra, ahırındaki 'Simental' cinsi ineğinin tayı emzirdiğini fark etti.

"TAYI YANINDAN HİÇ AYIRMIYOR"

Nevzat Kaptan, tayı annesinin başında aç ve susuz halde bulduğunu belirterek, şunları söyledi: