Çanakkale'de köy yoluna inen ayıyı bağırarak korkuttu

Lapseki ilçesinde köy yoluna inen ayı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 20:01
  • Lapseki'de Cüneyt Efe, köy yolunda karşılaştığı ayıyı telefonuyla kaydetti.
  • Ayı, araçlardan korkup kırsal alana kaçtı.
  • Olay ilgi çekti ve herhangi bir tehlike yaşanmadı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Şahinli köyünde ilginç bir doğa olayı yaşandı.

Aracıyla köyün girişinde seyir halinde olan Cüneyt Efe, yolda karşısına çıkan bir ayıyı fark etti.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Efe, şaşkınlık veren karşılaşmayı telefon kamerasıyla kaydetti. Ayı, yoldan geçen diğer araçlardan ürkerek kırsal alana doğru kaçarak gözden kayboldu.

