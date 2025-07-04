Çankırı'da babasının hayırseverliğini miras olarak yaşatıyor

Servet Sevindim, hayırsever kimliği ile tanınan babasının yardımseverliğini sürdürmek istedi. Esnaflık yapan Sevindim, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve öğrencilerin maddi destekte bulunuyor. Sevindim, babasının yardımlarına çocukluk yıllarından beri tanık olduğu için bu değerleri kendine rehber edindiğini ifade etti.

Esnaf arkadaşlarının da destekleriyle Çankırı'da bulunan tüm köy okullarında eğitim gören öğrencilerin ve ihtiyaç sahiplerinin eksiklerini gidererek, yüzlerini güldürmeye çalıştıklarını dile getirdi.

''HER İŞİMDE BİSMİLLAH DEDİM''

Yardım ettiği çocukların yüzlerindeki mutluluğu gördükçe yardım için daha çok çocuğa ulaşmak isteğini ifade eden Sevindim, ''Rahmetli babam Mustafa Sevindim, Çankırı’da hayırsever kimliğiyle bilinen bir iş adamıydı. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, Kur'an kursu, cami gibi kurumlar, kimin ne ihtiyacı varsa rahmetli babama ulaşırdı.

Ben de çocukluktan bu yana hayatımın bir köşesinde film şeridi gibi babamı izlerdim. Tabii ister istemez ben de bunu hayatımın bir anlamı olarak gördüm.

Ben de her işimde 'Bismillah' dedim ve Allah'ımızın vermiş olduğu bereketi ihtiyaç sahibi ve bana ulaşan herkese ulaştıralım diye düşündüm." dedi.

''İHTİYAÇ SAHİBİ OLABİLECEK HERKESİN YANINDA OLMAYA ÇALIŞIYORUM''

Servet Sevindim, köy okullarına yardım etmenin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde bulunan bir köy okulu bana sosyal medyadan mesaj göndermiş. Mesajda, ‘21 öğrencili bir köy okuluyuz, bize de gelir misiniz’ dediler.

Ben de köy okulunda çocukların saf ve temiz duygularına karşılık vermek amaçlı kabul ettim ve restoranımızdan tuzda tavuk, iç pilav, oyuncaklar alıp beldeye gittim. O çocukların sevgi ve duygularını en derinden hissettim.

Biz kendi çocuklarımıza o oyuncakları getirdiğimizde sürekli oyuncak aldığımız için tepki vermiyorlardı ama o çocukların eline aldığı ilk oyuncakların sevincini gözümle gördüm. Bu durum bana duygusal anlar yaşattı.

Çankırı’da kaç tane köy okulu olduğunu araştırdım ve önümüzdeki eğitim sezonu açıldığında esnaf arkadaşlarımız ile birlikte kıyafetten kırtasiyeye, okulun eksikliklerine kadar yanlarında olacağız. Sadece köy okulları değil, ihtiyaç sahibi olabilecek herkesin yanında olmaya çalışıyorum." şeklinde ifade etti.