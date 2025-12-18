Çaygören Barajı’nda dev turna sürprizi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bulunan Çaygören Barajı’nda balık avına çıkan profesyonel olta balıkçısı Hasan Gökçe, oltasına takılan dev turna balığıyla büyük sevinç yaşadı. Av anına doğadan gelen beklenmedik bir misafir de renk kattı.

OLTAYA 9 KİLOLUK TURNA BALIĞI TAKILDI

Barajda arkadaşıyla birlikte avlanan Hasan Gökçe’nin oltasına 8 kilo 750 gram ağırlığında turna balığı geldi. Uzun süren mücadelenin ardından sudan çıkarılan dev balık, baraj kenarında meraklı bakışlarla izlendi.

YANAŞAN KARACA, AVI SESSİZCE İZLEDİ

Balıkçıların heyecanlı anlarına, baraj çevresinde ortaya çıkan bir karaca eşlik etti. Sakin tavırlarıyla dikkat çeken karaca, bir süre balıkçıları izledikten sonra herhangi bir ürkme belirtisi göstermeden doğal yaşam alanına doğru uzaklaştı.

"BELKİ SİZ DE BİR GÜN TUTARSINIZ"

Yakaladığı dev turnayla objektiflere poz veren Hasan Gökçe, diğer olta balıkçılarına seslenerek, “Belki siz de bir gün tutarsınız” ifadelerini kullandı.

Turna balığı ve karacanın aynı karede yer aldığı görüntüler, sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Doğayla iç içe yaşanan bu anlar, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.