Siirt’te kurt, boş su havuzuna düştü

- Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Toytepe köyünde bir kurt, boş branda kaplı su havuzuna düştü.
- Hayvan, yaklaşık iki saat süren çabasının ardından havuzdan çıkmayı başardı.
- Kurt, kurtulduktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı.
Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Toytepe köyünde, atıl su amacıyla kazılan ve tabanına branda serilen havuza giren kurt, kaygan zemin nedeniyle dışarı çıkamadı. Hayvanın havuz içinde bir süre sağa sola koşarak kurtulmaya çalıştığı görüldü.
MÜCADELE ANLARI KAMERADA
Durumu fark eden bölgede çalışan işçiler, kurdun havuzdan çıkmak için verdiği mücadeleyi cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde, kurdun panik halinde havuz kenarlarına tırmanmaya çalıştığı anlar yer aldı.
2 SAAT SONRA KENDİ ÇABASIYLA KURTULDU
Yaklaşık iki saat boyunca havuzdan çıkmaya çalışan kurt, sonunda kendi imkanlarıyla havuzdan çıkmayı başardı. Kurt, kurtulduktan sonra hızla bölgeden uzaklaştı.