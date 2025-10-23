Cevizi yıllardır yanlış kırıyormuşuz! Bu yöntemle kabuklar kendiliğinden ayrılıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ceviz kırmak, çoğu zaman sinir bozucu olabilir.

Kabuğu serttir, bazen elinizi acıtır, bazen de içindeki ceviz paramparça olur.

Özellikle tam dişe layık cevizleri çıkarmak istiyorsanız, klasik ceviz kıracakları çoğu zaman yeterli gelmez.

Ancak bu yöntemle cevizleri çok kolay bir şekilde kırabilirsiniz.

DONDURUCUYA KOYMAK YETİYOR

Uzmanlara göre, cevizin kabuğu soğukla temas ettiğinde yapısı değişiyor ve daha kırılgan hale geliyor.

Yapmanız gereken tek şey, cevizleri yaklaşık bir saat boyunca dondurucuya koymak.

Bu süre, kabuğun direncini kırmaya ve daha kolay çatlamasına yeterli oluyor. Özellikle cevizlerde bu yöntem neredeyse her zaman işe yarıyor.

Bir diğer pratik yöntem ise cevizleri gece boyunca suya batırmak. Suyla temas eden kabuklar yumuşuyor ve sabah olduğunda, çoğu ceviz neredeyse elle bile kolayca açılabiliyor.