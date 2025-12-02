ChatGPT hesapladı: Bir çocuğun 18 yaşına kadarki maliyeti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"Bu zamanda çocuk mu yapılır" diye düşünenlerin sayısı, son yıllarda giderek arttı ki; doğurganlık oranı da bunu gözler önüne seriyor.

Çocuk büyütmek, manevi yük ve sorumlulukların yanı sıra ciddi bir maddi yükümlülük de getiriyor.

Veriler, Türkiye'de bir çocuğu yetiştirmenin ekonomik yükünün, ülkenin güncel fiyat koşullarıyla birlikte hızla arttığını ortaya koyuyor

. 2025’te bugünün ekonomik gerçekleri dikkate alındığında, bir çocuğun 18 yaşına gelmesi aile bütçesine milyon TL'leri buluyor.

Eğitim tercihi ise bu toplamdaki en büyük belirleyici unsur olarak öne çıkıyor.

Peki; çocuk büyütmenin maliyeti ne kadar? İşte, Türkiye'de bir çocuğun 18 yaşına gelene kadar sadece "maddi" maliyeti...

Beslenme Giderleri: 18 Yılda Yaklaşık 900 Bin - 1.2 Milyon TL

İlk iki yılda bebek maması, devam sütü ve tamamlayıcı gıdaların maliyeti yılda ortalama 20 ila 35 bin TL arasında değişiyor.

Sonraki yıllarda çocuk ve genç bir bireyin düzenli beslenme maliyeti yıllık ortalama 40 ila 60 bin TL’ye ulaşıyor.

Bu veriler temel alındığında, 18 yaşına kadar toplam beslenme gideri yaklaşık 900 bin TL ile 1.2 milyon TL arasında gerçekleşiyor.

Giyim Giderleri: 150 Bin - 320 Bin TL

Çocukların hızlı büyümesi, kıyafetlerin sık sık yenilenmesini gerektiriyor. 2025 fiyatlarıyla yıllık 8 ila 18 bin TL arası bir harcama ortalama kabul ediliyor.

Bu da 18 yılda 150 bin ile 320 bin TL arasında bir toplam maliyete karşılık geliyor.

Eğitim Masrafları: Devlette 240-480 Bin TL, Özelde 2-4 Milyon TL

Eğitim maliyetleri, toplam büyüme maliyetini belirleyen en kritik kalemlerden biri.

Devlet okulunda okuyan bir çocuk için servis, kırtasiye, giyim, kurs, kitap ve etkinlik giderleri yıllık 20–40 bin TL civarında hesaplanıyor.

Bu hesapla 12 yıllık eğitim süreci 240 bin TL ile 480 bin TL arasında bir yük oluşturuyor.

Özel okulda ise durum çok daha yüksek. 2025 yılında özel okulların yıllık ücreti ortalama 180–350 bin TL aralığında seyrediyor.

Bu rakama servis, yemek, kitap gibi ek giderler de eklendiğinde 12 yıllık özel okul maliyeti 2 ila 4 milyon TL seviyesine çıkıyor.

Sağlık Masrafları: 110 Bin - 270 Bin TL

Aşılar, rutin kontroller, ilaç giderleri ve zaman zaman ortaya çıkan özel sağlık harcamaları yıllık ortalama 6–15 bin TL arasında bir maliyet yaratıyor.

18 yıl boyunca sağlık gideri toplamda 110 bin ile 270 bin TL’ye karşılık geliyor.

Barınma ve Ev Giderlerine Katkı: 216 Bin - 540 Bin TL

Çocuklu bir ailede ev faturaları belirgin şekilde artıyor. Uzmanlara göre çocuk başına aylık ortalama 1.000–2.500 TL’lik ek gider oluşuyor.

Bu da yıllık 12–30 bin TL, 18 yılda ise 216 bin ile 540 bin TL arası ek maliyet anlamına geliyor.

Sosyal Yaşam, Oyuncak ve Hobi Masrafları: 150 Bin - 350 Bin TL

Oyuncaklar, doğum günü etkinlikleri, spor kursları, müzik dersleri ve çeşitli sosyal aktiviteler için yıllık 8–20 bin TL civarında bir harcama yapıldığı görülüyor.

Bu kalemin 18 yıllık toplam maliyeti 150 bin ile 350 bin TL arasında değişiyor.

Toplam Maliyet: En Az 1.7 Milyon TL, Ortalama 3-4 Milyon TL

Tüm bu kalemler toplandığında, 2025 Türkiye koşullarında bir çocuğun 18 yaşına kadar büyüme maliyeti:

Devlet okulu + temel yaşam standardı: 1.7–3.1 milyon TL

Orta-üst yaşam standardı + bazı özel eğitim seçenekleri: 3–4 milyon TL

Tamamen özel okul + yüksek yaşam standardı: 6 milyon TL ve üzeri şeklinde hesaplanıyor.