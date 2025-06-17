Cildinize en uygun güneş kremi ile UV ışınlarından korunun

Haber Merkezi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte güneşin zararlı etkileri yeniden gündemde.

Uzmanlar, güneşin neden olduğu cilt kanseri, erken yaşlanma ve lekelenme gibi risklere karşı etkili korunma için güneş kremi kullanımının önemine dikkat çekiyor.

Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi güvenilir kurumlar, cilt tipine ve ihtiyaca uygun doğru ürünlerin seçilmesini öneriyor.

GÜNEŞ KREMİ NEDİR

Güneş kremleri, cildi UVA ve UVB ışınlarının zararlı etkilerinden koruyan ürünlerdir.

UVA ışınları cildin derin katmanlarına ulaşarak yaşlanmayı hızlandırırken UVB ışınları, yüzeyde yanıklara neden olur.

Sağlık Bakanlığı, güneş kreminin sadece yazın değil, yıl boyunca kullanılması gerektiğini vurguluyor.

Çünkü bulutlu havalarda bile UV ışınlarının yüzde 80’i cilde ulaşabiliyor. DSÖ’ye göre, düzenli güneş kremi kullanımı cilt kanseri riskini azaltmada kritik bir rol oynuyor.

GÜNEŞ KREMİ TÜRLERİ

Güneş kremleri, koruma mekanizmalarına göre farklı kategorilere ayrılıyor.

Kimyasal Filtreli Kremler: Avobenzone gibi bileşenlerle UV ışınlarını emiyor. Hafif yapılarıyla normal ve karma ciltler için uygun, ancak hassas ciltlerde tahrişe yol açabilir.

Fiziksel (Mineral) Filtreli Kremler: Çinko oksit veya titanyum dioksit içeren bu ürünler, ışınları yansıtarak koruma sağlıyor. Hassas ciltler ve bebekler için ideal.

Hibrit Kremler: Hem kimyasal hem mineral filtreler içeriyor, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

Sağlık Bakanlığı, “geniş spektrumlu” ürünlerin hem UVA hem de UVB koruması sağlaması gerektiğini belirtiyor.

GÜNEŞ KREMİ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Doğru güneş kremi seçimi, cilt sağlığınızı korumanın anahtarı.

Uzmanların ve DSÖ'nün önerdiği kriterler şöyle:

Geniş Spektrumlu Koruma: Etikette “broad spectrum” ibaresi olan ürünler, hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı etkili.

SPF Seçimi: DSÖ, günlük kullanım için SPF 30, uzun süreli güneş maruziyetinde ise SPF 50+ öneriyor. Ancak yüksek SPF, daha fazla koruma değil, daha uzun süre koruma sağlıyor.

Uygulama Miktarı: Yüz ve boyun için 1 çay kaşığı, tüm vücut için 1 yemek kaşığı ürün yeterli. Güneşe çıkmadan 15-30 dakika önce uygulanmalı ve her 2 saatte bir yenilenmeli.

İçerik Güvenliği: Paraben veya oksibenzon gibi tartışmalı maddelerden kaçınılmalı. Dermatolojik testlerden geçmiş ürünler tercih edilmeli.

Suya Dayanıklılık: Yüzme veya terleme durumlarında suya dayanıklı ürünler kullanılmalı, ancak su sonrası tekrar uygulanmalı.

DSÖ, güneş kreminin tek başına yeterli olmadığını, şapka, güneş gözlüğü ve gölgede kalma gibi ek önlemlerin şart olduğunu vurguluyor.

CİLT TİPLERİNE GÖRE GÜNEŞ KREMLERİ

Her cilt tipi farklı ihtiyaçlara sahip. Bu yüzden güneş kremleri de farklı cilt tipleri ve bunların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır.

Kuru Ciltler: Nemlendirici etkili, hyaluronik asit veya gliserin içeren mineral filtreli SPF 30+ ürünler idealdir.

Yağlı ve Karma Ciltler: Su bazlı, matlaştırıcı ve komedojenik olmayan SPF 50+ kremler parlama sorununu önler.

Hassas Ciltler: Parfümsüz, mineral filtreli (çinko oksit) SPF 50+ ürünler tahrişi en aza indirir.

Lekeli Ciltler: Niasinamid içeren, yüksek SPF ve PA+++ dereceli ürünler leke oluşumunu engeller.

Çocuklar ve Bebekler: 6 aydan büyük bebekler için mineral filtreli, bebeklere özel SPF 50+ ürünler kullanılmalı. 6 aydan küçükler için ise güneş kremi yerine koruyucu kıyafetler tercih edilmeli.

Hamileler: Hormonal lekelenme riskine karşı fiziksel filtreli, kimyasal içermeyen SPF 50+ ürünler öneriliyor.

YÜKSEK SPF DAHA MI İYİDİR

Yaygın bir yanılgı, SPF 100 gibi yüksek değerlerin çok daha fazla koruma sağladığı yönünde.

Ancak DSÖ’ye göre, SPF 30 UVB ışınlarının yüzde 97’sini, SPF 50 yüze 98’ini, SPF 100 ise yüzde 99’unu engelliyor.

Aradaki fark minimal. Daha önemlisi, kremin düzenli uygulanması ve geniş spektrumlu olması.

Sağlık Bakanlığı, SPF ne olursa olsun, kremin her 2 saatte bir yenilenmesi gerektiğini hatırlatıyor.

KULLANIM İPUÇLARI

Güneşe çıkmadan 15-30 dakika önce uygulayın.

Her 2 saatte bir veya suyla temas sonrası yenileyin.

Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetlerle korumayı güçlendirin.

Öğle saatlerinde (10.00-16.00) güneşe maruz kalmaktan kaçının.

Ürünleri serin yerde saklayın ve son kullanma tarihini kontrol edin.

Güvenilir Ürünler Nasıl Seçilir?

GÜVENİLİR ÜRÜN NASIL SEÇİLİR

Sağlık Bakanlığı ve DSÖ, marka önerisi yapmıyor ancak ürünlerin AB veya FDA onaylı, dermatolojik testlerden geçmiş ve cilt tipine uygun olmasını öneriyor.

Dermatolog veya eczacıya danışarak cildinize en uygun ürünü seçebilirsiniz.

Veya güvenilir bir markanın kendisine ait orijinal sitesi üzerinden, anlaşmalı olduğu internet satış adreslerinden barkodlu ürünler alabilirsiniz.