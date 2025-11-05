Çoğu kişi bilmiyor: Bu trafik levhasının gerçek anlamı…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Avrupa genelinde park sorunu yaşayan sürücüler için yeni bir trafik levhası devreye girdi.

Ekim 2024 itibarıyla kullanılmaya başlanan “Yol İşareti 230”, özellikle apartman, mağaza ve site çevrelerinde park karmaşasını azaltmayı hedefliyor.

Yeni tabela, görünüş olarak klasik park yasağı levhasına oldukça benziyor.

Ancak farkı, üzerinde “Yükleme Alanı”ibaresinin yer alması. Bu levha, yalnızca yükleme ve boşaltma işlemleri sırasında kısa süreli duraklamalara izin veriyor.

Yani, aracı park edip alışverişe gitmek artık cezaya neden olabilir.

CEZASI VAR

Yükleme veya boşaltma olmadan park etmek: 25 euro

Bir saatten fazla park etmek: 40 euro

Trafiği engelleyecek şekilde park etmek: 50 euro

286 numaralı trafik işareti altında araçların amacı ne olursa olsun üç dakikaya kadar durmasına izin veriliyor. Bu kural sadece karayolu üzerindeki alanlar için geçerli.

Buna karşılık, 230 numaralı “yükleme alanı” tabelası, yalnızca yükleme ve boşaltma amacıyla kısa süreli duraklamalara izin veriyor.

Yani burada bagaj açmadan veya mal indirmeden durmak bile ceza anlamına gelebiliyor.

Yeni levhanın amacı, şehirlerde yükleme noktalarını düzenlemek ve trafik akışını daha kontrollü hale getirmek.