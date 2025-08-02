Çorum'da imam namaz esnasında 1 metreden düşen çocuğu havada yakaladı

Çorum'da cami imamından takdir toplayan hareket...

14 senedir cami imam hatibi Mustafa Uysal, yatsı namazı sırasında diğer din görevli arkadaşının imamlık yapması üzerine müezzinlik yapmak için müezzin mahfilinde namaz kılmaya başladı.

DÜŞEN ÇOCUĞU HAVADA YAKALADI

Uysal, namaza başladığı esnada, dengesini kaybeden küçük çocuk, 1 metre yükseklikteki mahfilden dengesini kaybederek aşağı düştü.

Durumu fark eden Uysal, namazını bozarak düşen çocuğu ayağından, havada yakaladı.

Uysal'ın refleksi sayesinde küçük çocuk, hiçbir yara almadan kurtuldu.

O ANLAR KAMERADA

Çocuğu güvenli bir yere götüren Uysal, daha sonra namazını yeniden kıldı.

O anlar ise caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

"BUGÜN MÜEZZİNLİK YAPAYIM DEDİM"

Olay anını anlatan Kışla Camii İmam Hatibi Mustafa Uysal, şunları kaydetti:

Yaklaşık 13-14 yıldır din görevlisiyim. Kışla Camii'nde 6 yıldır görev yapmaktayım. Olay günü, yatsı namazını kılacaktık. O çocuğun da babası, namaz kılan din görevlisi kardeşimizdi. Misafir olduğu için ikram ettik. Ben de ön tarafa geçecektim.



Cemaat, 'Hocam imamın arkasına geç' dedi ama kalbime bir şeyin gelmesiyle beraber, 'Bugün müezzinlik yapayım' dedim. Müezzin mahfiline geçtim. Namazı kıldık ama çocuk oraya gidiyor, geri geliyor, 'acaba bu çocuk düşer mi, düşmez mi' düşüncesiyle beraber namaza başladık.

"İBADETTEN ÖNCE CAN KURTARMAK GELİR"