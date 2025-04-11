Cuma ve cumartesiye dikkat: Hava buz kesecek

Haber Merkezi

Yurt genelinde soğuk hava etkiliyor.

Baharın ikinci ayının yaşanmasına rağmen yurt genelinde hava sıcaklıkları, mevsim normalleri altında seyrediyor.

Öyle ki Ankara'ya dün akşam saatlerinde kar yağarken, İstanbul ise fırtınaya teslim oldu.

Soğuk ve yağışlı hava, önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürecek.

PAZAR GÜNÜ GÜNEŞ GELİYOR

Cuma ve cumartesi günleri soğuk havanın etkisini sürdürmesi beklenirken, pazar günü Marmara Bölgesi güneşe kavuşacak.

Ancak soğuk ve yağmurların İç ve Doğu Anadolu'da birkaç gün daha etkisini davam ettireceği öngörülüyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Batı Akdeniz kıyıları ile Çanakkale dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Sakarya'nın doğu kesimleri, Samsun'un, Ordu'nun ve Giresun'un iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun kuzeyi ile Karadeniz'in iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.



Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

SOĞUK VE DON UYARISI

Yurdumuzu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don hadisesi bekleniyor.



Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

ANKARA'DA EĞİTİME ARA

Ankara Valiliği, kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; İlimizde yarın (Cuma) ilk saatlerden itibaren başlayacak kar yağışının öğle saatlerine kadar etkili olması, yer yer 15 cm’ye kadar kar örtüsü bırakması ve ayrıca kuvvetli rüzgar ve fırtına (40 ilâ 60 km/h ) beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz şartlardan evlatlarımızın etkilenmemeleri ve mağdur olmamaları için Valiliğimize bağlı, özel ve kamu her derecedeki eğitim-öğretim kurumlarıyla kurslarda eğitime, İl genelinde 1 gün ara verilmiştir.



10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu görevlileri ile hamile ve engelli kamu görevlileri idari izinli sayılacaktır.

25 İLE SARI KODLU UYARI

25 ile sarı kodlu uyarılar yapıldı.

Kar uyarısı yapılan iller: Amasya, Tokat, Ordu, Samsun

Kar ve rüzgar uyarısı: Bolu, Ankara, Karabük

Rüzgar uyarısı: Çankırı, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Niğde, Sinop, Sivas, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale, Karaman, Nevşehir

Yağmur, kar ve rüzgar uyarısı: Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Düzce için sarı kodlu yağmur, kar ve rüzgar uyarısı

Kar ve yağmur uyarısı: Sakarya