İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlar ziyareti sonlandı.
Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri sırasında birçok yeni anlaşma ve başarıya imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a dönüş yaptı.
ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI
Gün içerisinde Vahdettin Köşkü çalışma ofisine gitmek için Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, gideceği güzergah üzerinde birçok yerde durarak çocuklara oyuncak dağıttı.
SEVGİ SELİNE TUTULDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme için konutun çevresinde heyecanla bekleyen vatandaşlar, adeta izdiham oluşturdu.
Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Erdoğan, kendisini karşılayan sevenlerine aracından karşılık verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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