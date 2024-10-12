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İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balkanlar ziyareti sonlandı.

Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretleri sırasında birçok yeni anlaşma ve başarıya imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'a dönüş yaptı.

ÇOCUKLARA OYUNCAK DAĞITTI

Gün içerisinde Vahdettin Köşkü çalışma ofisine gitmek için Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, gideceği güzergah üzerinde birçok yerde durarak çocuklara oyuncak dağıttı.

SEVGİ SELİNE TUTULDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görme için konutun çevresinde heyecanla bekleyen vatandaşlar, adeta izdiham oluşturdu.

Vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Erdoğan, kendisini karşılayan sevenlerine aracından karşılık verdi.