Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilkokul öğretmeni hayatını kaybetti

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1960'lı yıllarda öğretmeni olan Ergün Sönmez, İsviçre'de hayatını kaybetti.
- Sönmez'in cenazesi Diyarbakır Ergani'de defnedildi.
- Cenaze törenine AK Parti Ergani İlçe Başkanı, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da 1960'lı yıllarda öğretmenliğini yapan Diyarbakırlı Ergün Sönmez, uzun yıllardır yaşadığı İsviçre'de hayatını kaybetti.
Sönmez'in naaşı, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesine getirildi.
DİYARBAKIR'DA DEFNEDİLDİ
Cenaze namazına; AK Parti Ergani İlçe Başkanı Aziz Yılmaz, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Ergün, aile mezarlığına defnedildi.
Ergün Sönmez, 1960'lı yıllarda yedek subaylık görevi sırasında Kasımpaşa Piyalepaşa İlköğretim Okulunda öğretmenlik yapmış ve bu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 ile 5'inci sınıfta öğretmeni olmuştu.