Regaip Kandili Duaları 2025: Regaip gecesi okunacak özel dualar...

Regaip Kandili, rahmet ve bereket kapılarının aralandığı, tövbe ve duaların daha samimi bir şekilde Allah’a yöneltildiği müstesna gecelerden biridir.

2025 yılında Regaip Kandili’ni idrak eden Müslümanlar, bu anlamlı gecede okunacak özel duaları, yapılacak ibadetleri ve niyazları merak ediyor.

Kandil geceleri, hem bireysel arınma hem de sevdiklerimiz için hayır duaları yükseliyor.

Regaip Kandili’nde okunması gereken tek ve zorunlu bir dua bulunmamakla birlikte, bu gecede samimi niyetle yapılan her dua kıymetli kabul edilir.

İşte, bu geceye özel okunabilecek dualar...

REGAİP KANDİLİ DUASI

“Allâhümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mesteda’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebû ü leke bi-ni’metike aleyye ve ebû ü bi zenbî fağfirlî fe innehû lâ yağfiruz-zünûbe illâ ente.”

Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.

REGAİP KANDİLİ TÜRKÇE DUASI

Ya İlâhelâlemin!

Bizleri yoktan yaratan, iman üzere yaşatan, sayısız nimetlerle donatan, Vahiy ile hidayet ve iyilik yollarını öğreten Rabbimize sonsuz hamd ü senalar olsun.

Hz. Âdem’den beri hakkın, hakikatin ve iyiliğin öncüsü olarak gönderilmiş bütün Peygamberlere ve bilhassa âlemlere rahmet habibi Kibriya, serveri enbiya Hazreti Muhammed Mustafa (s.a.s) Efendimize, O’nun ehl-i beytine ve ashabına salat ve selam olsun.

İlahi!

Hamdini sözümüze sertâc ettik.

Zikrini kalbimize mirâc ettik.

Kitabını kendimize minhâc ettik.

Biz yoktuk sen var ettin, varlığından haberdâr ettin. Aşkınla gönlümüzü bîkarâr ettin.

İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik.

Şaşırtma bizi doğruyu söylet. Yanıltma bizi Hakk’a yönelt, Neş’eni duyur hakikati öğret Allah’ım.

** Sen, bizleri kendine hakkıyla kul eyle. Rasulullah (s.a.s) Efendimize layık bir ümmet eyle,

Allah’ım! Sevgili Peygamberimizin ahlakıyla ahlaklanmayı, sünnetiyle yolumuzu aydınlatmayı, evrensel mesajlarıyla hayatımızı anlamlandırmayı bize, neslimize ve bütün insanlığa nasip eyle.

Allah’ım! bizi, çocuklarımıza, nesillerimize ve çevremize iyi ve güzel bir örnek eyle. Cümlemize güzel ahlaklı, hayırlı nesiller yetiştirmeyi de nasip eyle. Evlatlarımızı anne-babalarına, vatanı-milletine, din ve diyanetine tüm insanlığa hayırlı birer nefer eyle.

Allah’ım! Gecesiyle, gündüzüyle her anı kıymetli olan ömrünü, gafletle geçiren kardeşlerimizin kalplerini aydınlat, alkolün, uyuşturucunun, kumarın batağına düşmüş olanları kurtar Ya Rabbi!

Nefislerine mağlup olarak maddi ve manevi zarar ve ziyana uğramış olan bütün kardeşlerimize nedamet hissi içinde tövbe ve istiğfarlar nasip eyle.

**Ya Rabbi! Bizleri, asaleti, iffeti, sadakati ve hak uğruna fedakârlığı kuşananlardan eyle!

Ya Rabbi! Bizlere izzetli ve şerefli bir ömür yaşamayı, huzuruna temiz bir kalp ile gelmeyi nasip eyle! Sana iman etmenin huzurunu, kul olmanın onurunu tattır bize,

Ya İlahi!

Bağışlayan Sensin. Bizler günahkâr kullarınız. Boynumuz bükük huzurundayız.

Cümle hata ve günahlarımızdan pişmanlık duyuyor, tövbe ediyoruz. Affeyle Allah’ım!

Ya İlâhelâlemîn!

Hidayet ve istikametimizi daim eyle.

Gönüllerimizi sevginle mamur eyle.

Cümlemize, Senin Şanına yaraşır bir kulluk nasip eyle.

**Ya İlâhelâlemîn! Ya Erhamerrâhimîn!

Sen vaadinden dönmezsin. Dualarımızı kabul eyleAllah’ım!

Gazabından rızana, azabından affına, senden yine Sana sığınıyoruz.

Bizlere Müslüman olarak yaşayıp Müslüman olarak ruhumuzu teslim etmeyi lütfeyle Allah’ım!

Sen bizleri yeryüzünde ehli imandan kılarak aziz eyledin.

Dünyada ve ahirette mahcup olmaktan bizleri muhafaza eyle Allah’ım!

Şu anda huzurunda ellerini açarak âmin diyen kardeşlerimizi, iki cihanda aziz eyle

El açıp huzurunda dua eden kardeşlerimizin vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluklar lütfeyle Allah’ım!

Rabbi! Musibetler karşısında bilincimizi ve direncimizi artır, bizlere sabır ve metanet ihsan eyle Ya Rabbi!

Bütün dünyayı etkileyen salgın hastalıktan, virüsten bizleri aziz milletimizi, ümmeti Muhammed’i ve bütün insanlığı sen muhafaza eyle ya Rabbi!

“Allah’ım! Bize imanı sevdir ve güzel göster. Küfürden, fasıklıktan ve isyandan uzaklaştır. Bizi doğru yolda olanlardan eyle.” .

Allah’ım! Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınıyoruz. Muhafaza eyle ya Rab!

Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, sözümüzü yalandan, gözümü haramdan

**Ey sonsuz rahmet ve merhamet sahibi Rabbimiz!

Annemizi, babamızı, eşimizi, çocuklarımızı, akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı ve bütün müminleri affeyle. Rahmetini onların üzerinden eksik eyleme Allah’ım!

Biçare mazlumlar, günahsız çocuklar, gözü yaşlı yetimler, kimsesiz garipler, beli bükülmüş ihtiyarlar hürmetine, rahmetini bizden de esirgeme Allah’ım!

Evlenecek kardeşlerimize kendileriyle huzur bulacakları sâlih ve sâliha eşler nasip eyle Allah’ım!

Çocuklarımızın mürüvvetini göster, acılarını yaşatma, yüzlerini hep güldür, umutlarını söndürme Allah’ım!

Evlat hasretiyle yanıp tutuşan kullarına hayırlı evlatlar nasip eyle Allah’ım!

Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış; çaresizlere, umut olmuş, muhacirlere kucak açmış necip milletimizin üzerinden rahmetini esirgeme Allah’ım!

Ya Rabbi! Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle! Devletimizi ve milletimizi payidar eyle Ya rabbi!

** İlk emri “oku!” olan Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’den okunan ve yüreklerimize dokunan sureleri ve ayet-i celîleleri anlamayı ve hayatımıza taşımayı nasip eyle Ya Rabbi! İndirilen hatmi şerifleri, dilden ve gönülden getirilen tekbirleri, salât ü selamları, yapılan ibâdât ü tââti, hayır ve hasenatı ahsen-i kabul ile makbul eyle ya Rabbi!

Hâsıl olan sevabı evvelen bizzat, hâce-i kâinat, iki cihan güneşi, hatemü’l-enbiyâ, ebe’l-Kasım Muhammet

Mustafa (s.a.s) Efendimizin, ruh-i tayyibelerine hediye ediyoruz kendilerini haberdar eyle ya Rabbi!

İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Âdem’den Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa’ya kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin salavatullahi aleyhim ecmain hazretlerinin ruhlarına da hediye ediyoruz. Haberdar eyle Rabbi!

Ashâb-ı güzin, ensâr-ı muhâcirin, tâbiin, etbau’t-tabiin, ulemâ-i âmilîn ve bilcümle şühedanın, ehl-i iman, ehl-i İslam ve ehl-i irfanın da ruhlarına hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle ya Rabbi!

Ahirete göç etmiş, adları unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bizden bir dua - bir fatiha bekleyen, bütün ehli imanın da ruhlarına hediye ediyoruz kendilerini haberdar eyle Allah’ım,

İlahi Ya Rabbi! Bu toprakları bizlere emanet eden, kanlarını, canlarını, mallarını vatan ve mukaddesat için feda eden, Malazgirt’ten Çanakkale’ye Sarıkamış’tan Sakarya’ya Dumlupınar’dan Trablusgarp’a, Millî

Mücadeleden Kıbrıs Barış Harekâtına, 15 Temmuz’dan günümüze kadar ezanımız susmasın, al bayrağımız gök kubbemizden inmesin, vatanımız bölünmesin diye mücadele eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, şehitlerimize rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet nasip eyle. Cümlesinin makamlarını âli eyle ya Rabbi!

**İlâhi Ya Rabbi! Vatanımıza ve mukaddesâtımıza, saldıranlara karşı mücadele eden kahraman ordumuzu, şanlı

Mehmetçiğimizi, emniyet güçlerimizi, isimsiz kahramanlarımızı, havada, karada ve denizde her daim her yer de mansur ve muzaffer eyle Allah’ım,

Müslümanlıkla yoğrulan yurdu,

Müslümansız bırakma, Allah’ım!

Kahraman bekleyen yığınlarını,

Kahramansız bırakma Allah’ım!

** Ya Rabbi. Mazlumların umudu, gariplerin duası, kimsesizlerin kimsesi, mağdurların sığınağı olan ülkemizi

ve aziz milletimizi her türlü tehlikeden koru! Dâhili ve harici düşmanlarımıza, birlik ve beraberliğimize kastedenlere, fırsat verme Allah’ım Sen bizlere Kur’an ve sünnet yolunda birlik, dirlik ve beraberlik nasip eyle. Bizi birbirimize düşmekten, güç ve kuvvetimizi kaybetmekten muhafaza eyle

İslam ümmetine, kendi üzerinde planlanan ihanetleri görecek basiret, fitneleri idrak edecek feraset, düşmanla mücadele edecek şecaat ve cesaret nasip eyle Allah’ım!

İlâhi Ya Rabbi! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi taşıyamayacağımız ağır yükler yükleme! Eğer unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma Allah’ım!

Ya Rabbi! Son nefesimizde elimizde Kur’an, göğsümüzde iman, her yanımızda ehl-i İslam, dilimizde ol kelime-i tayyibe-i müncie ki aşk ile buyurun! diyerek ruhumuzu teslim etmeyi, yüzümüz ak, dilimiz pak bir şekilde dergâh-ı izzetine gelmeyi bizlere nasip eyle!

İlahi Ya Rabbi!

Kaffe-i ehl-i îmanın ve ehl-i İslam’ın ruhları için, ümmet-i Muhammed’in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin defi için, insanlığın hayrına hizmet sunan tüm kardeşlerimizin güç ve kuvvet bulması için, hastalarımıza şifa, borçlarımıza eda, her derdimize deva olması için, yaşadığımız büyük salgından ve her türlü afetten tez zamanda halâs olmak için, hassaten Allah rızası için EL-FÂTİHA