Evde 14 Şubat keyfi: İşte Sevgililer Günü’nde izleyebileceğiniz en iyi filmler

14 Şubat Sevgililer Günü geldi, milyonlarca çift için heyecanlı bekleyiş başladı.

Sinema salonları bu özel günde büyük ilgi görse de çoğu kişi evde kalmayı tercih ediyor.

Kimi izleyici derin aşk hikayelerini tercih ediyor, kimi ise nostalji kokan dönem filmlerine yöneliyor.

Duygusal derinliği yüksek, iz bırakan en özel yapımları sizler için derledik.

Klasik Aşk Hikayeleri

Not Defteri (The Notebook): Bir aşkın yıllara, hastalıklara ve engellere nasıl direndiğini anlatan, izleyen herkesi gözyaşlarına boğan bir başyapıt.

Gün Doğmadan (Before Sunrise): Viyana sokaklarında bir gece boyunca süren derin ve samimi bir sohbetin aşka dönüşme hikayesi. Gerçekçi diyalog sevenler için ideal.

Aşk (Her): Yakın gelecekte geçen, bir yapay zeka ile insan arasındaki bağı sorgulayan modern ve hüzünlü bir hikaye.

2. Nostalji Sevenlere: Etkileyici Dönem Filmleri

Aşk ve Gurur (Pride & Prejudice): Jane Austen'ın ölümsüz eserinden uyarlanan, gurur ve ön yargıların gölgesinde yeşeren unutulmaz bir aşk.

Kefaret (Atonement): İkinci Dünya Savaşı döneminde geçen, bir yalanın kaç hayatı mahvettiğini anlatan sarsıcı ve görsel bir şölen.

Titanik (Titanic): Batmaz denilen bir gemide, toplumsal sınıfların ötesine geçen efsanevi bir yolculuk.

3. Romantik Komediler

Zamanda Aşk (About Time): Zamanda yolculuk yapabilen bir gencin, hayatının aşkını bulma ve aile bağlarını koruma çabasını anlatan sıcacık bir film.

Aşk Her Yerde (Love Actually): Noel ve aşk temalı, birçok farklı karakterin birbirine bağlanan hayatlarını anlatan rengarenk bir yapım.

Tatil (The Holiday): Evlerini değiştiren iki kadının, beklemedikleri bir anda hayatlarının aşkıyla karşılaşmalarını konu alan samimi bir hikaye.