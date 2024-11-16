Daha önce Ankara'da bulunan genç kız yine kayboldu

İHA

Denizli'de Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde annesi ile birlikte ikamet eden 15 yaşındaki Cerensu Akdemir, 12 Kasım Salı günü kayboldu.

4 gündür haber alınamayan Cerensu, hala kayıp olarak aranıyor.

6 AY ÖNCE DE KAYBOLUP BULUNMUŞTU

6 ay öncede ortadan 4 gün kaybolan ve aranan Cerensu, ablasının yanında bulunmuştu.

Cerensu, bu sefer yanında Hilal isminde kız arkadaşı ile ortadan kayboldu. Anne, salı günü işten eve geldiğinde kızının olmadığını gördü.

TEKRAR KAYBOLDU

Yaptığı tüm aramalara rağmen kızından haber alamayan anne, polise kayıp ihbarında bulundu.

Ablasının yanında da olmayan Cerensu’nun bulunması için çalışmalar devam ediyor. Anne, kızlarını görenlerin polise veya 0 551 063 54 98 nolu telefonu aramalarını istedi.