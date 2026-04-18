Daha verimli domates yetiştirmek için baş aşağı asın: İşte sebebi

Geleneksel tarım yöntemleri yerini yaratıcı çözümlere bırakıyor.

Özellikle dar balkonlarda veya teraslarda sebze yetiştirmek isteyenler bu yönteme sevinecek.

Özellikle balkon, teras ve küçük bahçelerde tercih edilen bu yöntem, doğru uygulandığında hem yerden tasarruf sağlıyor hem de pratik avantajlar sunuyor.

İşte domates bitkisini ters asmanın avantajları:

DAR ALANLAR İÇİN MAKSİMUM VERİM

Bu yöntemin en büyük avantajı alan tasarrufu. Büyük saksılar veya bahçe yatakları yerine;,balkon demirleri, duvarlar veya rafların altındaki boş alanlar verimli birer tarlaya dönüşüyor.

Sadece yer tasarrufu değil, hijyen de bu yöntemin artıları arasında. Bitki havada asılı olduğu için meyveler toprakla temas etmiyor. Bu durum, bahçe yataklarında sıkça karşılaşılan çamur lekesi, toprak kaynaklı mantar hastalıkları ve yerdeki zararlı böceklerin saldırılarını doğal yoldan engelliyor.

HER DOMATES BU YÖNTEM İÇİN UYGUN MU?

Dikkat edilmesi gereken en kritik detay çeşit seçimi. Dev domatesler yerine çeri veya küçük meyveli çeşitler bu sistem için ideal.

Büyük çeşitlerin kök yapısı daha geniş olduğu için asılı kabı aşırı ağırlaştırabiliyor ve statik sorunlara yol açabiliyor. Ayrıca bitkinin havada olması güneş ihtiyacını değiştirmiyor; saksının hala tam güneş alan bir konumda olması şart.

ADIM ADIM YAPILIŞI

Yaklaşık 18-20 litrelik sağlam bir kovanın altına 60 mm çapında bir delik açın.

Bitkiyi sabitlemek ve toprağın dökülmesini önlemek için kahve filtresinden destek alarak fideyi delikten geçirin.

Kovayı kaliteli domates toprağı ile doldurup can suyunu verin.

Islak toprak ve bitki ağırlığı çok yüksektir, bu yüzden askı sisteminizin bu yükü taşıyacak kadar sağlam olduğundan emin olun.