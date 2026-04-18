Ordu'da 65 yıllık hatıra eğitime bağışlandı: Mehir altınları hafızlar için harcanacak

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Fikriye Ateş, yıllardır sakladığı anlamlı bir hatırayı, eğitime katkı sunmak için bağışladı. Evlendiği gün mehir olarak kendisine takılan beşibirlik altınları 65 yıl boyunca özenle koruyan Ateş, bu birikimini hafızlık eğitimi görecek öğrenciler için değerlendirme kararı aldı.

BAĞIŞ, KUR'AN KURSU İNŞAATINA YAPILDI

Yazkonağı Mahallesi’nde yaşayan Ateş, altınlarını Yunus Emre Mahallesi’nde yapımı süren Yatılı Hafızlık Erkek Kur’an Kursu inşaatında kullanılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfı Ünye Şubesi’ne teslim etti. Bağışın, inşaat sürecine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

"BİR TUĞLA DA BENİM PAYIM OLSUN İSTEDİM"

Ünye İlçe Müftülüğünü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Fikriye Ateş, yaptığı bağıştan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Böyle hayırlı bir hizmetin ilçemize kazandırılması beni çok mutlu ediyor. Bu eserde benim de bir katkım olması içimi huzurla dolduruyor” ifadelerini kullandı.

"TOPLUMA ÖRNEK BİR DAVRANIŞ"

Ünye İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan ise anlamlı bağışın kendilerini duygulandırdığını belirtti. Baycan, “Yıllarca saklanan kıymetli bir hatıranın, gençlerin eğitimi için bağışlanması büyük bir duyarlılık örneğidir. Bu tür desteklerle bu hizmetler tamamlanacaktır” dedi.

Fikriye Ateş’in bağışı, sadece bir yardım değil, aynı zamanda geçmişten geleceğe uzanan bir iyilik köprüsü olarak yorumlandı. 65 yıllık bir hatıranın eğitime dönüşmesi, bölgede takdirle karşılandı.