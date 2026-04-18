Tokat'ta kıraathane sahibi ölen müşterilerinin hatıralarını duvarında yaşatıyor

Tokat’ın Niksar ilçesindeki görüntü hem gülümsetip hem de duygulandırıyor.

İlçede yarım asrı aşkın süredir hizmet veren tarihi Arasta Çarşısı’ndaki bir kıraathane, alışılmışın dışında bir gelenekle dikkat çekiyor.

VEFAT EDEN MÜŞTERİLERİ DÜKKANININ DUVARINDA YER ALIYOR

Kıraathane işletmecileri Mustafa ve Serdal Köksalan, vefat eden müşterilerinin fotoğraflarını yaklaşık 40 yıldır iş yerlerinin duvarında sergileyerek geçmiş ile bugün arasında duygusal bir bağ kuruyor.

"MÜŞTERİLER FOTOĞRAFLARDA TANIDIKLARINI GÖRÜYOR"

Babasından devraldığı mesleği sürdüren 59 yaşındaki Mustafa Köksalan, 40 yıldır müşterilerinin isteği doğrultusunda bu geleneği yaşattıklarını söyledi.

Köksalan, kıraathaneye gelenlerin duvarda gördükleri fotoğraflar sayesinde eski günleri hatırladığını belirterek, "Müşterilerimiz fotoğraflarda tanıdıklarını, akrabalarını görüyor ve geçmişi yad ediyor" dedi.

"1990 YILINDAN BERİ ASIYORUZ"

Duvara fotoğraf asma fikrinin bir müşterilerinden çıktığını anlatan Köksalan, "1990 yılında yaşlı bir amcamız ‘Biz öldükten sonra hatıramız kalsın’ diyerek fotoğraflarının asılmasını istedi. Biz de bu fikirden yola çıkarak gelenek haline getirdik.

O günden bu yana kendi isteğiyle fotoğraf getiren müşterilerimizin vefat eden yakınlarının resimlerini duvara asıyoruz.

Geçen yıl bir müşteri geldi ve duvarda babasının fotoğrafını görünce hayrete düştü. ‘Bu fotoğrafı nereden buldunuz?’ diyerek hem hayret etti hem de memnuniyetini dile getirdi" diye konuştu.