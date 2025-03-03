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Haber Merkezi

11 ayın sultanı Ramazan gönüllere adeta ferahlık getirdi.

Cumayı cumartesiye bağlayan gece başlayan bu mübarek günler her çeşitli etkinlik ve organizasyonlarla kutlanıyor, idrak ediliyor.

ÖĞRENCİLER İLAHİ İLE KARŞILADI

Bu kapsamda İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir ortaokulda öğrenciler, Ramazan'ı ilahi ile karşıladı.

Sabah okula gelen öğrenciler törende öğretmenleri ile birlikte "Ramazan geldi Ramazan" ilahisini hep bir ağızdan söyledi.

DAVUT GÜL PAYLAŞTI: BİZİM ÇOCUKLAR

Öğrencilerin göz dolduran performansını ise İstanbul Valisi Davut Gül, X hesabında paylaştı.

Gül, paylaşımında "Bizim çocuklar" ifadelerine yer verirken paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.