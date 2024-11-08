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Ayvalık, kuzey ve güney olarak ayrılmış dalış alanlarında, etkileyici flora ve faunasıyla su altı dünyasının zengin çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor. Bu alanlar, çok sayıda deniz canlısını barındıran doğal güzellikleriyle dalgıçlara adeta büyüleyici bir keşif sunuyor.

Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan, dalış eğitmenleri Kubilay Kılıç ve Ata Akyol, Sahil Güvenlik Dalış, Emniyet, Güvenlik, Arama ve Kurtarma Timi (DEGAK) ekibiyle birlikte Ayvalık’ın nadir güzelliklerinden biri olan Deli Mehmet Sığlığı'na dalış yaparak bölgenin gizli hazinelerini keşfe çıktı.

Melina Adası çevresinde de su altına inen ekip, burada Gorgonia türü mercan resiflerini, büyüleyici müren balıklarını, papaz ve gün balıkları gibi türleri ve tüplü kurtları kayda aldı. Bu dalış, Ayvalık’ın su altı zenginliklerini ortaya çıkarırken, deniz yaşamına dair çarpıcı görüntüler sundu.

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"TÜRKİYE'NİN KIZILDENİZ'İ"

Tahsin Ceylan, Ayvalık'ın su altı yaşamıyla öne çıktığını ve bu zenginliğiyle "Türkiye'nin Kızıldeniz'i" olarak anıldığını belirtti. Ceylan, dalış tutkunlarının özellikle kuzeyde Deli Mehmet, güneyde ise ada çevrelerindeki alanlara ilgi gösterdiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Deli Mehmet dalış noktası, Gorgonia türü mercan resifleriyle ünlü ve güvenli bir alan olması nedeniyle dalışseverlerin favori adreslerinden biri.”

Ayvalık’ın bu eşsiz bölgesinin müren, eşkina ve çeşitli omurgasız türlerin sürekli misafirliğinde olduğunu vurgulayan Ceylan, su altında kaydettikleri görüntülerin olağanüstü olduğunu paylaştı.

Ceylan, Deli Mehmet Sığlığı hakkında şunları dile getirdi:

Ayvalık’ın kuzeyindeyiz; burası oldukça özel bir nokta. Süngerciliğin tarihi açısından Ayvalık’ın derin bir geçmişi var ve süngerciler 20-30, hatta 40 metrelerde dalış yaptıkları bu gibi alanlara 'sığlık' adını vermişler. Deli Mehmet Sığlığı da dalgıçlara burada sunduğu fauna ve flora ile büyüleyici bir deneyim yaşatıyor.

Melina Adası'nın benzersiz bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu da belirten Ceylan, 30 metre derinlikte yaşayan tüplü kurtların su altı manzarasına adeta görsel bir şölen kattığını, kabuklular ailesinden farklı türlerin her dalışta karşılarına çıktığını sözlerine ekledi.

DELİ MEHMET'İN HİKAYESİ

Eğitmen Kubilay Kılıç, Deli Mehmet Sığlığı adının ardındaki ilginç hikayeyi paylaştı. Kılıç, bu bölgenin "Deli Mehmet" olarak bilinen bir balıkçı tarafından keşfedildiğini belirterek, öyküyü şöyle anlattı:

Bir gün Mehmet, balık avına çıkıyor. O dönemde bugünkü gibi sonar ya da gelişmiş cihazlar yok; o yüzden bu tür av noktaları yalnızca kerterizlerle belirlenebiliyor. Mehmet, burada inanılmaz güzel balıklar yakalıyor ve Ayvalık’ta satıyor. Balıkların lezzeti kulaktan kulağa yayılıyor ve herkes Mehmet’e bu bölgenin yerini sormaya başlıyor. Ancak Mehmet, yerini sır gibi saklıyor. Aynı yere tekrar dönmeye çalışıyor, fakat çoğu zaman bulamıyor. Bu döngü öyle çok tekrarlanıyor ki Mehmet bir süre sonra bu noktanın peşinde aklını yitirecek hale geliyor. Yıllar sonra gelişmiş cihazlarla bölge keşfedildiğinde, su altındaki zenginlik gerçekten insanın aklını başından alacak kadar büyüleyici.

Kılıç, dalgıçların bu bölgeye balıkçı Mehmet’in anısına "Deli Mehmet Resifi" dediklerini belirterek, buranın eşsiz su altı güzelliklerinin korunması için çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi.