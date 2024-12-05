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Denizli’de Bizans ve Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Denizli’de Bizans ve Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi Buldan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Bizans ve Roma dönemlerinden çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, bir şüpheli ise yakalandı.