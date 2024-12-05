Denizli’de Bizans ve Roma dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Denizli’nin Buldan ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığa yönelik bir çalışma gerçekleştirdi.
Çalışma kapsamında tespit edilen bir şüpheli, fiziksel ve teknik takibe alındı.
BİZANS VE ROMA DÖNEMİNE AİT ESERLER BULUNDU
Jandarma ekipleri takibe aldığı şahsa yönelik kapsamlı operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyon kapsamında, Bizans ve Roma dönemlerine ait 1 adet yüzük, 1 adet kandil, 1 adet bilezik, 1 adet vazo, 1 adet madalyon, 1 adet Arslan başlı heykel sütunu, 2 adet taş sütun, 3 adet demir arama çubuğu ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.
1 KİŞİ YAKALANDI
Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 1 şüpheli şahıs hakkında “2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet” suçunu işlemekten adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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