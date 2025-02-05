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AA

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Mehmet Koparan, bahçesinde horoz yetiştiriyordu.

Koparan, yetiştirdiği 6 aylık bir horozun öttüğü anları video kaydına aldı.

Gencin elleri arasına aldığı horoz, kısa bir süre öttükten sonra nefessiz kalarak bayıldı.

İZLENME REKORU KIRDI

Koparan ise, horozun öterken bayıldığı anlara ait videoyu sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Video, kısa zamanda büyük ilgi gördü.

Koparan, izlenme rekorları kıran videosu sonrası kendisiyle röportaj gerçekleştiren basın mensuplarına hevesle küçük yaşlardan itibaren horoz yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

17 SANİYE ÖTÜP BAYILDI

Video çektiği sırada horozunun 17 saniye öttükten sonra bayıldığını ve bir süre sonra tekrar ayağa kalktığını anlatan Koparan, hayvanın ötüşünün güzel olduğunu, herkesin görmesi için sosyal medya hesaplarından paylaştığını ifade etti.