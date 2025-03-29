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Depremzede illerde hüzünlü mezarlık ziyareti

Depremzede illerde hüzünlü mezarlık ziyareti 6 Şubat 2023 tarihinde kısa aralıklarla iki kez gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerin bilançosu ne yazık ki çok ağır oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 50 bin 783 kişi hayatını kaybetti. Arife günü ise bu illerdeki mezarlık ziyaretleri iç burkuyor.