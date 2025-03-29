AA

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Hatay, Adana ve Osmaniye'de mezarlıklara hüzünlü ziyaret başladı.

Osmaniye Deprem Şehitliği'nde depremde ölenlerin mezarları yakınları tarafından ziyaret edildi.

ARİFEDE MEZARLIK ZİYARETİ

6 Şubat 2023'deki depremlerden etkilenen Adana, Hatay ve Osmaniye'deki mezarlıklarda, aileler afette kaybettikleri yakınlarının kabirlerini Ramazan Bayramı arifesinde ziyaret etti.

Ailelerin mezarların başında dua okudukları görüntülere yansıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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