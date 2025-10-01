Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: Camiler, direniş ve mücadelenin en güçlü mevzileridir

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen “Camiler ve Din Görevlileri Haftası Açılış ve Tanıtım Programı”nda konuştu.

BU YILIN TEMASI: " PEYGAMBERİMİZ, CAMİ VE NAMAZ"

Arpaguş, bu yılki temanın “Peygamberimiz, Cami ve Namaz” olarak belirlendiğini belirterek, programlar aracılığıyla camilerin bireysel ve toplumsal hayattaki yerinin yeniden düşünülmesinin amaçlandığını söyledi. Ayrıca Peygamberimizin örnekliğinden hareketle camilerin temsil ettiği değerlerin çağımızla buluşturulmasının yollarının aranacağını kaydetti.

"CAMİLER, BİRLİK VE KARDEŞLİK MEKANLARIDIR"

Camilerin Müslümanların birlik, beraberlik, dostluk ve kardeşlik mekanları olduğunu vurgulayan Arpaguş, İslam medeniyetinde camilerin toplumsal ve bireysel yaşamı şekillendirdiğini ifade etti. Namaz ibadetinin ise müminler için bilinç inşasında temel bir unsur olduğunu söyledi.

HAZRETİ MUHAMMED'İN ÖRNEKLİĞİ

Arpaguş, Hazreti Muhammed’in (S.A.V.) Mescid-i Nebevi’nin inşasında aktif rol almasının ve cemaatini hastalık dönemlerinde bile yalnız bırakmamasının, caminin önemine dair güçlü göstergeler olduğunu dile getirdi. Peygamberin bu tavrının müminler için vakur duruş ve müstakim yönelişin sembolü olduğunu vurguladı.

CAMİLER, ZORLUKLARI AŞMADA GÜÇLÜ MEVZİ

Camilerin tarih boyunca Müslümanların karşılaştığı zorlukları aşmada önemli fonksiyonlar icra ettiğini belirten Arpaguş, Kafkas Cephesi’nden Çanakkale’ye, Kurtuluş Savaşı’ndan 15 Temmuz’a kadar camilerin milletin azim, kararlılık ve direniş ruhunu pekiştirdiğini hatırlattı.

Arpaguş, bu üç değerin doğru şekilde anlaşılmasının, manevi uyanış ve insanın kendisi, çevresi ile Allah arasındaki bağlantıyı yeniden tesis etmesi bakımından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Programda, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında hizmet veren din görevlilerine de teşekkür eden Arpaguş, çalışmalarının önemine dikkat çekti.