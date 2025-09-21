Diyarbakır'da 7 çocuk annesi 60 yaşında okuma yazma öğrendi, 71 yaşında kitap yazdı

Diyarbakır'da 71 yaşındaki kadının büyüleyen azmi...

Naşide Can'ın ailesi, çocukken kızlarını okula göndermedi.

Okula ve okumaya sevdalı bir şekilde hayatını sürdüren Can, evlenip başka bir dünyaya yelken açmasına rağmen içindeki okuma isteğini canlı tutmayı başardı.

7 ÇOCUĞU OLDU

Evliliğinden 7 çocuğu olan kadın, evlatlarını avukat, öğretmen ve mühendis yaptı.

İçindeki okuma sevdası bir türlü geçmeyen Can, 60 yaşında okuma yazma öğrenmeye karar verdi.

NE BULDUYSA OKUDU

Kendiyle büyüttüğü azimle kısa sürede okuma yazmayı söken Can, diri tuttuğu sevdası sayesinde önüne gelen her şeyi okumaya başladı.

Okudukça içinde başka bir dünya daha büyüten Can, kendi hayatını kaleme almak için kolları sıvadı.

71 YAŞINDA KİTAP ÇIKARTTI

71 yaşında, yaşıtları torun severken o kendi hayatını anlattığı 'Naşide, Güneydoğu'nun Çileli Çocuğu' kitabını kaleme aldı.

Can'ın kitabı, kitapseverlerden yoğun ilgi gördü

Can'ın şimdiki en büyük hedefi ise kitap satışlarından elde edeceği gelirle, ilçesi Çermik'e okul yaptırmak.