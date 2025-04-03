Diyarbakır'da bir ilk: 7'den 70'e satranç turnuvası

İHA

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Diyarbakır'ın Seyrantepe Spor Salonu'nda düzenlenen satranç turnuvası, büyük bir heyecana sahne oluyor. 23 farklı ilden, her yaş grubundan 120 satranççının katıldığı organizasyon, bölgedeki ilk satranç turnuvası olma özelliği taşıyor.

160 BİN LİRA ÖDÜLLÜ TURNUVA CANLI İZLENENİLİYOR

160 bin TL ödül havuzuna sahip olan turnuva, 3 gün boyunca sürecek ve 5 Nisan tarihinde yapılacak finalle sona erecek. Turnuvada oynanan maçlar, satrançseverler tarafından ilgiyle takip edilirken, 'Vincent Satranç Platformu' üzerinden canlı yayınlanıyor.

Satranç tutkunları, maçları heyecanla izlerken, ödül töreninin yapılacağı 5 Nisan gününü büyük bir merakla bekliyor. Turnuva, Türkiye Satranç Federasyonu'nun güneydoğu bölgesinde satrancı yayma ve genç yetenekleri keşfetme hedefiyle düzenlendi. Organizasyonun, gelecek yıllarda geleneksel hale gelmesi ve daha da büyümesi bekleniyor.

HER YAŞ GRUBUNDAN 120 OYUNCU MÜCADELE EDİYOR

Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Turgay Seçkin Serpil, turnuvada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, katılımın oldukça yüksek olduğunu belirtti:

120 sporcu turnuvada yer alıyor, her yaş grubundan ve kategoriden oyuncular mücadele ediyor. Bölgemizin önde gelen sporcuları da bu organizasyona katıldı. Bu, bölgedeki ilk turnuva ve gelecekte daha pek çok benzer organizasyon düzenlemeyi planlıyoruz.

"YETENEKLİ SATRANÇ USTALARININ ÇIKACAĞINA İNANIYORUZ"

Türkiye Satranç Federasyonu Basın Medya İletişim Kurulu Başkanı Özgür Akman ise, 23 ilden 120 sporcunun katıldığı turnuvanın sadece bölgesel değil, ülke çapında önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı: