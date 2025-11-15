Diyarbakır'da deneme amaçlı dikilen narenciye ağaçları meyve verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Diyarbakır’ın Çüngüş ilçesine bağlı Geçit Mahallesi’nde yıllar önce deneme amaçlı dikilen narenciye fidanları meyve verdi. Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki mahallenin iklim yapısının değişmesiyle portakal, mandalina ve limon üretimi hızla artıyor.

MİKROKLİMA ETKİSİ: NARLA ÜNLÜ KÖY, NARENCİYEYE GEÇİYOR

Dağlarla çevrili Geçit Mahallesi, Karakaya Baraj Gölü’nün etkisiyle yıllar içinde Akdeniz iklimine benzer bir mikroklima özelliği kazandı. Çevre köylere kar yağarken bölgeye kar düşmemesi, narenciye üretiminin önünü açtı.

Mahallede uzun yıllardır tatlı ve ekşi nar yetiştirilirken, deneme amaçlı dikilen birkaç narenciye fidanının uyum sağlaması üzerine bölgedeki üretim çeşitlendi.

FİDAN DESTEĞİYLE NARENCİYE BAHÇELERİ ÇOĞALIYOR

Narenciye fidanlarının başarılı sonuç vermesi üzerine kaymakamlık ve belediye üreticilere çok sayıda fidan dağıttı. Mahallede narenciye ağaçlarının sayısı hızla artarken, üreticiler de bahçe kurma hedefi koydu.

Üreticiler, aldıkları verimden memnun olduklarını belirterek ilerleyen dönemde ürünleri pazara sunmayı planlıyor.

BAŞKAN AKMEŞE: "ÇÜNGÜŞ PORTAKALI MARKET RAFLARINA GELECEK"

Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, mahallenin baraj gölü sayesinde Akdeniz iklimine benzer bir yapıya büründüğünü söyledi.

Akmeşe, şöyle konuştu:

Burası artık bir mikroklima alanı. Köyümüz narıyla biliniyordu ama son dönemde portakal, mandalina ve limonla da adını duyurmaya başladı. Dağıttığımız fidanlarla üretim hızla artıyor. Meyvelerin aroması çok iyi, limonlar son derece sulu. Önümüzdeki yıllarda marketlerde Çüngüş portakalı ve narenciye ürünlerini göreceğiz.

ÜRETİCİLERİN YENİ HEDEFİ: MUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Geçit Mahallesi Muhtarı Turgay Toğrul, bölgede hem sofralık hem nar ekşisi için nar üretimi yapıldığını, narenciyenin ise yeni bir gelir kapısı hâline geldiğini belirtti.

Toğrul, “İlk etapta birkaç fidan diktik ve tuttu. Şu an 1500 yetişmiş ağacımız var, 4 bin civarında da yeni dikilen fidan bulunuyor. Bu sayı daha da artacak.” dedi.

Narenciyeden aldıkları verimin çok iyi olduğunu vurgulayan Toğrul, kaymakamlık ve belediyenin sağlayacağı fide desteğiyle muz üretimine de başlayacaklarını ifade ederek, “Narenciye yetişiyorsa muz da yetişir.” diye konuştu.

"İLK PORTAKALI SAKSIDA YETİŞTİRDİM"

Mahallenin ilk portakal üreticilerinden 67 yaşındaki Salih Demirok ise narenciye üretiminin köyde sevinç yarattığını söyledi.

Demirok, şu bilgileri paylaştı: