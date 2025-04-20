Diyarbakır'da doğada çöp toplama seferberliği

İHA

Doğayla iç içe spor yaparken çevre bilincini yaygınlaştırmayı hedefleyen Dicle Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü, bu kez sadece yürüyüş değil, anlamlı bir temizlik seferberliğine de imza attı. Kulüp, çevre duyarlılığını artırmak ve doğayı koruma bilincini topluma aşılamak amacıyla Dicle ilçesinde örnek bir etkinlik düzenledi.

50 GÖNÜLLÜ, 30'DAN FAZLA ÇÖP TORBASI DOLDURDU

Manzarasıyla büyüleyen Yeşilsırt ile Biçer köyleri arasında gerçekleştirilen temizlik organizasyonunda, çevreye bilinçsizce bırakılan atıklar tek tek toplandı. Etkinliğe yaklaşık 50 gönüllü katılırken, 30’un üzerinde çöp torbası doldurularak bölgeden uzaklaştırıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin araç ve ekipman desteği, Dicle Kaymakamlığı'nın sağladığı öğle yemeği katkısıyla hayata geçirilen etkinlik, kurumlar arası iş birliğiyle daha da anlam kazandı. Temizlik çalışmasının ardından kulüp üyeleri, doğayla bütünleşen geleneksel yürüyüş rotasını da tamamladı.

ÇEVREYE KARI FARKINDALIK GELİŞTİRİLDİ

Kulüp yetkilileri, bu tür faaliyetlerle yalnızca çevrenin temizlenmediğini, aynı zamanda toplumda çevreye karşı farkındalık duygusunun da pekiştirildiğini vurguladı. “Doğayı kirletmek kolay, temiz tutmak ise sorumluluk gerektirir” anlayışıyla hareket ettiklerini belirten kulüp temsilcileri, desteklerinden dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne, Dicle Kaymakamlığı’na ve tüm katılımcılara teşekkür etti.