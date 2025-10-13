Diyarbakır'da ıslak mendil ve dezenfektan kullandı: Ehliyetinden oldu

Diyarbakır'da yaşayan Dilek Arslan Bal, 18 Eylül 2021'de saat gece 00.30 sularında bir yakınının kınasına katılmak için yola çıktı.

Ailesi ile birlikte ağabeyinden ödünç aldığı arabayla yola çıkan Bal, kına dönüşü Silvan yolunda bir benzinlikte durarak yakıt alıp ihtiyaçlarını giderdi.

HEM ISLAK MENDİL HEM DEZENFEKTAN KULLANDI

Burada hem ıslak mendil hem de dezenfektan kullanan Bal, aracına binip yoluna devam etti.

Diyarbakır girişinde polis uygulama noktasına giren Bal'a güvenlik güçleri ehliyet ve ruhsatını sordu.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Evraklarını veren Bal'a daha sonra alkolmetreyi üflemesi istendi.

Bir an bile tereddüt etmeden alkolmetreyi üfleyen Bal, çıkan sonuç karşısında neye uğradığını şaşırdı.

Alkolmetreye göre 0.61 promil alkollü olduğu belirlenen Bal, bir hata olduğunu, asla alkol kullanmadığını belirtse de sonucu değiştiremedi.

HASTANE YOLUNU TUTTU

Ailesine haber veren Bal, yakınları ile birlikte Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nin yolunu tuttu.

Burada hemşire ile sohbet eden Bal, alkolün nasıl çıkmış olabileceği ile ilgili bilgi almak istedi.

TAHLİL SONUCUYLA MAHKEMEYE BAŞVURDU

Hemşire gazlı içecek, dezenfektan ve ıslak mendil kullanımının bazen alkolmetreyi yanıltabileceğini ifade etti.

18 Eylül 2021 gece 00.21'de uygulamaya giren Bal, 02.00'da tahlillerini verdi.

Tahlil sonucu temiz çıkan ve alkol kullanmadığı belirlenen Bal, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu.

İSTİNAF KARARINI BEKLİYOR

Alkol kullanmadığı ortaya çıkan Bal'a yazılan ceza iptal edilirken el konulan ehliyeti de iade edildi.

Aradan geçen 4 yılın ardından adliyeye giden Bal, kararın istinafa gönderildiğini öğrenince ikinci kez şoke oldu.

Her şeyin ortada olduğunu ve hayatı boyunca ağzına alkol koymadığını belirten Bal, şimdi istinaftan gelecek kararı bekliyor.

"ÖNCE KAMERA ŞAKASI ZANNETTİM"

Yaşadığı süreç ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilek Arslan Bal, şöyle konuştu:

Silvan Yolu üzerinde, kına gecesi dönüşü sırasında uygulamaya takıldım. Alkolmetreyi uzattılar, üfledim. 0.61 promil alkollüsün dediler. Doğrusu çok şaşırdım, önce kamera şakası zannettim. 'Memur bey, bu bir kamera şakası mı?' diye sordum. 'Hayır, sağa çek' dedi. Aracı sağa çektim. Ehliyetimi aldılar, ardından 'Aracı bağlayacağız' dediler. Araç bana ait değildi, kardeşimin aracını kullanıyordum.

"CEZA YAZIP EHLİYETİME EL KOYDULAR"

O dönem bin 349 lira ceza yazdılar ve ehliyetime 6 ay süreyle el koydular. Oysa ben herhangi bir alkol almamıştım. Kına gecesi ortamında gazlı içecek içmiş olabilirim, dezenfektan ya da ıslak mendil kullanmış olabilirim. Polisler de zaten bunların etkileyebileceğini söyledi, hemşire de aynı şekilde. Ben de o sırada bu ürünleri kullanmıştım. Zaten asıl önemli olan kan tahlili sonuçlarıydı.

"TAHLİL SONUÇLARIM NEGATİF ÇIKTI"