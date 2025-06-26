Diyarbakır'da karate turnuvasında madalya sevinci, halayla taçlandı

Diyarbakır’ın doğal güzellikleriyle öne çıkan ilçesi Çermik, bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Geleneksel Bölge Karate Turnuvası” ile sporseverleri bir araya getirdi. 12 farklı ilden gelen 550 sporcunun katıldığı turnuvada, minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde kıyasıya mücadele yaşandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Karate Federasyonu, Çermik Kaymakamlığı ve Çermik Belediyesi’nin desteğiyle, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen turnuva, iki gün boyunca renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları verildi. Ancak turnuvanın en unutulmaz anı, kazananı kaybedeniyle tüm sporcuların omuz omuza halay çekmesi oldu.

SPORCULAR HALAYLA BULUŞTU

Çermik Kaymakamı Adem Karataş, turnuvaya antrenörleri ve aileleriyle birlikte 550 sporcunun katıldığını belirterek, ilçede böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi:

Çocuklarımızı spora yönlendirmek bizim için çok kıymetli. Ailelerin yoğun katılımı da turnuvaya ayrı bir renk kattı. Müsabakalarda elbette kazanan da kaybeden de oldu. Ama maçlar bittiğinde, herkes birlikte halay çekti. Bu görüntü, turnuvanın en güzel anıydı.

"SPOR, KIRSALA YAYILIYOR"

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celalettin Karayılan da turnuvanın artık gelenekselleştiğine dikkat çekerek, sporun birleştirici gücünü vurguladı:

Her yıl daha fazla ilden katılım oluyor. Biz bu turnuvayla sporu merkezden kırsala taşımayı, çocuklarımıza yeni fırsatlar sunmayı hedefliyoruz. Bu turnuva yalnızca bir yarışma değil; dostluğun, saygının ve birlikte eğlenmenin de sahnesi oldu.

"KAZANAN DA KAYBEDEN DE EĞLENDİ"

Malatya’dan gelen ve 42 kiloda birincilik kazanan 12 yaşındaki Ravza Mina Hoşan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Birinci olmak çok güzeldi ama en çok da hep birlikte halay çekmemiz unutulmazdı. Kaybeden arkadaşlar da mutlu oldu, herkes çok eğlendi.

Şanlıurfa’dan katılan 11 yaşındaki Emir Ömer Emre ise turnuvayı “çok güzel ve eğlenceli” olarak tanımladı.