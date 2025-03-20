İHA
Mart ayı itibariyle, bahar müjdelerini vermeye başladı.
Meyve ağaçlarının çiçek açmaya başlaması da bu müjdelerden biri.
Diyarbakır’da da söğüt ağaçlarının yeşermeye başlaması baharın gelişi olarak kabul ediliyor.
BAHARIN YAKLAŞTIĞINI İFADE EDİYOR
Eski insanlar ve uzmanlar söğüt ağaçlarının yeşermeye başlamasının bahar mevsimine yaklaşıldığı anlamına geldiğini ifade eden vatandaşlar, yeşeren söğüt ağaçlarını görünce mutlu olduklarını söyledi.
ÇEVREDE ÇOK GÜZEL MANZARA OLUŞTU
Merkez Sur ilçesinde bulunan sıra sıra söğüt ağaçlarının yeşermesi hem görenleri mutlu ediyor hem de çevrede çok güzel manzara oluşmasına vesile oluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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