DHA

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen aşçılık kursu kapsamında, 20 kursiyer, ‘Hünerhane’ projesi ile hem yöresel yemekleri öğreniyor hem de aldıkları belgelerle iş bulma fırsatı yakalıyor. Kursiyerler, yabani ot çorbası, yoğurtlu buğday çorbası, bulgurlu etli dolma, devsirme (kurutulmuş sebzeli yemek), sütlü un çorbası, çırçır pilavı ve zerde pilavı gibi geleneksel lezzetleri öğreniyorlar. Her gün 4 çeşit yemek hazırlayan kursiyerler, hijyen kurallarına dikkat ederek bu yemekleri paketliyor ve ihtiyaç sahibi ailelere teslim ederek birlikte iftar yapıyorlar. Bu uygulama, Ramazan ayında yardımlaşma duygusunu pekiştirmeyi amaçlıyor.

"İYİLİK ELİMİZE UZATMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Aşçı eğitmeni Cansu Gümüş, şunları söyledi:

Kursiyerlerle birlikte yöresel yemeklere odaklanıyoruz. Ramazan'ın manevi havasını yaşatmak için, ihtiyaç sahibi ailelerle bir araya gelip kendi yaptığımız yemekleri onlara götürerek iftar açıyoruz. 20 öğrencimizle bu projeyi yürütüyoruz. Yalnızca yemek yapmayı değil, hijyenik bir şekilde yemek hazırlamayı da öğretmeye çalışıyoruz. Amacımız, kursiyerlerimize bu belgelerle iş bulma imkanı tanımak. Kendi çevremizden başladık, fakat ne kadar uzak olursa olsun, yardım elimizi uzatmaya gayret ediyoruz.

"YÖRESEL YEMEKLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYORUZ"

Eğitmen Halil Yıldırım, kursun 3 aydır sürdüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı: