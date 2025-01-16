Diyarbakır'ın kırsalı, geri dönüşüme destek veriyor

AA & Ensonhaber

Geçtiğimiz yıl aralık ayında Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenler öncülüğünde düzenlenen "Gelecek İçin Bir Damla Da Sen Ol" temalı eTwinning Diyarbakır Çalıştayı, suyun etkin kullanımı ve geri dönüşüm farkındalığını artırmaya yönelik kapsamlı bir projeye ilham kaynağı oldu. Çalıştay sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne katkı sağlamak amacıyla "Her Damlasında Gelecek Var Projesi" hayata geçirildi.

KIRSALDA GERİ DÖNÜŞÜM VE SU TASARRUFU EĞİTİMİ

Proje kapsamında, özellikle kırsal bölgelerdeki öğrenci ve velilere suyun tasarruflu kullanımı, temiz suyun önemi ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması konusunda eğitimler verildi. İlk olarak Ergani ilçesinin Yolköprü Mahallesi’nde uygulamaya konulan projede, eğitimin ardından aileler atık yağ ve pilleri toplayarak okula teslim etti. Toplanan atıklar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından özel dönüşüm tesislerine gönderildi.

Yolköprü İlkokulu öğretmeni ve proje koordinatörü Abbas Sargül, projeyle su kaynaklarının korunmasını ve sıfır atık bilincinin yaygınlaşmasını hedeflediklerini belirtti. Projenin başlangıçta 10 kırsal mahallede uygulandığını, ancak ilerleyen süreçte uluslararası bir boyuta taşımayı planladıklarını ifade etti:

Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan’dan 12 okul ve 15 öğretmenle başladığımız bu projeyi diğer ülkelere yaymak istiyoruz. eTwinning çalıştayımız sayesinde bu farkındalığı uluslararası bir platforma taşımayı hedefliyoruz. Amacımız, suyun her damlasını koruyarak ve atıkları dönüştürerek geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakmak.

"SU OLMADAN HAYAT DÜŞÜNÜLEMEZ"

Projeye destek veren dört çocuk annesi Nursen Dolu, çiftçilikle uğraştıklarını ve projeyle sulama yöntemlerini değiştirdiklerini belirtti:

Eskiden salma sulama yapıyorduk, ama şimdi damla ve fıskiye sistemiyle daha verimli sonuçlar alıyoruz. Aynı şekilde, günlük alışkanlıklarımızı da değiştirdik. Atık yağları lavaboya dökmenin zararlarını öğrendikten sonra artık biriktirip geri dönüşüme gönderiyoruz. Su hayatımızın en temel parçası. Tüm annelere çağrım, suyu dikkatli ve bilinçli kullanmaları.

Projede yer almaktan mutluluk duyduğunu belirten 10 yaşındaki öğrenci Ela Ergin ise, suyun kendileri ve hayvanları için ne kadar önemli olduğunu anladığını ifade etti:

Atık yağların lavaboya dökülmemesi gerektiğini öğrendik. Proje sayesinde çevremizi koruma bilincimiz arttı. Arkadaşlarımızla birlikte suyun tasarruflu kullanımı hakkında resimler yapıyor ve anlamlı mesajlarla insanlara ulaştırıyoruz.

Bu kapsamlı proje, hem bireylerin bilinç düzeyini artırarak çevreye duyarlılığı pekiştiriyor hem de kırsal bölgelerde geri dönüşüm ve su tasarrufu uygulamalarının yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.