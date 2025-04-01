Doğu Anadolu'nun dağlarında çiriş otu bereketi

İHA

Baharın gelişiyle birlikte Erzincan'ın yüksek bölgelerinde ortaya çıkan çiriş otu, yöre halkı tarafından toplanmaya başlandı. Munzur Dağları'nda, hem yerli hem de yabancı turistlere rehberlik yapan Murat Aydemir, gözlemleri sırasında dağ keçilerinin de çiriş otunu yediğini belirtti. Aydemir, dağlarda doğal olarak yetişen bu bitkiden pek çok farklı yemek yapıldığını ve çirişten yapılan turşunun ayrı bir lezzet olduğunu vurguladı.

HEM BESİN HEM DE TEDAVİ EDİCİ ETKİSİ VAR

Yüzyıllardır insanlar, doğada buldukları bitkilerden çeşitli alanlarda faydalanıyor. Bazı bitkiler sağlık alanında tedavi edici özellikleriyle kullanılırken, diğerleri besin ya da süs bitkisi olarak tercih ediliyor. Çiriş otu da bu faydalı bitkilerden biridir. Latince adı Asphodelus aestivus L. olan çiriş, Zambakgiller familyasına aittir ve halk arasında güllük, dağ pırasası, kirkiş otu, sarı zambak, yabani pırasa ve yeling otu gibi isimlerle anılmaktadır. Birçok kişi, bazı hastalıkların tedavisinde bitkisel tedavi yöntemlerine başvurur, çünkü bu yöntemlerin yan etkilerinin olmadığı ya da daha az olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden çiriş otu, bölgedeki halk arasında sıkça tercih edilen bir bitki haline gelmiştir.

ÇİRİŞ NASIL TÜKETİLEBİLİR

Çirişten yapılabilen yemekler oldukça çeşitlidir. Meryem Badayman, Ekin Dinçel ve Ayla Ünver Alçay tarafından yapılan bir araştırmada, çirişin yabani bir bitki olmasına rağmen, içerdiği vitaminler, antioksidanlar, lif ve minerallerle vücuda fayda sağladığı belirtilmiştir. Çiriş otu, Afrika, Arap ülkeleri, Türkiye, Mısır ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde yetişen bir bitki türüdür ve Türkiye'de Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde bolca bulunur. Genellikle zararsız olan ve faydalı özellikleriyle ön plana çıkan çirişin, taze yaprakları da yenilebilir. Çirişten çorba yapılabildiği gibi, haşlandıktan sonra yumurta ile kavrulup veya peynirle karıştırılarak yufka içinde de tüketilebilir. Ayrıca, çirişten yapılan kaşila adlı yemek de oldukça sevilir. Kaşila, çirişin kaynatılıp içine bulgur katılarak pişirilmesiyle yapılır. Katılaştıktan sonra içine yağ dökülüp servis edilir. Bu yemek, yöre halkı tarafından oldukça beğenilen bir lezzet olarak sofralarda yerini alır.