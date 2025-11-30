Dolabınıza 1 avuç kestane koyun, faydasına şoke olun...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dolap içlerine kestane koymak, ilk duyulduğunda kulağa ilginç ve hatta biraz da şaşırtıcı gelebilir.

Ancak bu alışkanlık, yıllardır birçok evde sessizce uygulanan geleneksel bir yöntemdir.

Kestane ile ilgili bu şaşırtıcı bilginin ne işe yaradığı sizi şaşırtacak.

Dolaplara kestane koymak, sizin için de bir rutin olacak.

İşte, etkisi ve faydaları...

Kestanenin dış kabuğu; tıpkı defne yaprağı veya karanfil gibi, keskin olmayan ama “doğal bir koku spektrumu” yayar. Bu nedenle kıyafet koyulan dolaplara birkaç tane kuru kestane yerleştirilmesi, halk arasında böceklere karşı bir önlem olarak yapılır.

Kestane kabuğu ve iç yapısı, hafif gözenekli bir yapıya sahip olduğu için çok az miktarda nem çekme özelliği gösterir.

Bu özelliğiyle ayakkabılık, yünlü giysi dolabı gibi alanlarda rutubet oluşmasını engeller.

Özellikle giysi dolaplarında doğal bir hava tazeleyici etkisi oluşturur.