Dolandırıcılık vakaları arttı: Batman 20 bin dosya ile zirvede

Son dönemde vatandaşı hedef alan dolandırıcılar, uyguladıkları farklı taktiklerle herkesi hayrete düşürüyor.

Vakalar arttıkça artıyor, çok bilindik numaralar bile bir anlık dalgınlıkla dolandırıcıların ekmeğine yağ sürüyor.

Son dönemde sık kullanılan bir yöntem de başkası adına kullanılan banka hesapları...

Batman ise bu yöntemde, Türkiye'de zirvede.

VAKA SAYISI 20 BİNE YAKLAŞTI

Batman’da banka hesaplarını başkalarına kullandırarak ‘bilişim sistemlerinin veya banka/kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçlamasıyla açılan dosya sayısı, son 1,5 yılda 20 bine yaklaştı.

Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan, gençlerin cüzi miktarlarla ikna edilip kurban seçildiği bir dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya olduklarını söyledi.

Çakan, “Bu dolandırıcılık yöntemi, son birkaç yılın önemli problemlerinden biri ve ne yazık ki hem bölgede hem de Batman'da çok yoğun karşılaştığımız, gençlerin mağduriyetine yol açan bir durumdur. Sayı olarak bildiğimiz kadarıyla bölgede en çok sayının olduğu şehir; Batman. Yaklaşık 20 bine yakın bir dosyadan söz ediyoruz. Peki, bu olay nasıl oluyor?

Özellikle lise bitimindeki gençler hedef olarak seçiliyor. Ya dershane öğrencileri ya da üniversiteye hazırlanan gençler hedef alınıyor. Çoğu zaman ‘birkaç kart veya hesap çıkart, biz karşılığında sana cüzi bir ücret ödeyelim. Merak etme, sana bir şey olmayacak’ denilerek ikna ediliyor.

Gençler de ‘sonuçta kartı çıkartıp veriyorum ya da hesap çıkartıp veriyorum. Ben kimseyi dolandırmıyorum. Kimse hakkında işlem yapmıyorum. Dolayısıyla benim açımdan bir sıkıntı olmayacak’ diye düşünüyor ve bu kartları dolandırıcılara veriyor." diye konuştu.

"BUNDAN SONRASI ÇOK DAHA VAHİM"

Baro Başkanı Çakan, “Bundan sonrası çok daha vahim. Bu kartları ellerine geçiren kişiler, şebekeler var. Çoğu da batıda. Bu kart bilgileri onlara ulaştırılıyor. Onlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinden insanları dolandırıp, o dolandırdıkları parayı o kartlara aktarıyorlar. Daha sonra da o kartlar vasıtasıyla da bilinmeyen kripto hesaplara bu paralar gönderiliyor.

Takibi de mümkün değil ama sonuçta muhatabınız kim oluyor, o kart sahibi ve onlarca soruşturma açılıyor. Davalar açılıyor ve her bir dava açısından neredeyse 3'ün üzerinde bir ceza o kişiyi bekliyor. Birden fazla hesabı olduğu zaman, bazılarının 7-8, bazılarının 10 dosyası oluyor ve her biri 3 yıldan hesaplandığı zaman bu şahsın hayatının kararması demek.

İçlerinde hala üniversitede okuyanlar var, doktor olanlar var, avukat olanlar var, öğretmen olanlar var ve böyle bir ceza müeyyidesiyle karşı karşıyalar. Mesleklerinden olma durumu söz konusu." dedi.

"BU KONUDA MUTLAKA BİR YASAL DÜZENLEME ŞART"

Özellikle ebeveynlerin bu konuya karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Baro Başkanı Abdülhamit Çakan, şöyle devam etti: